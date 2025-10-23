Suscribirse

Las 4 funciones de Google Maps que todo conductor debería utilizar para evitar accidentes en la vía

La plataforma de información en tiempo real ofrece las herramientas necesarias para garantizar una experiencia de viaje completa y segura en cada trayecto.

Redacción Tecnología
23 de octubre de 2025, 2:36 p. m.
Google Maps tiene varias funciones que le facilitan la vida a los conductores.
| Foto: Montaje con Getty Images

Google Maps es una aplicación de navegación que ha ganado gran popularidad en los últimos años gracias a su capacidad para mantener informados a los usuarios sobre rutas, estado de las vías, transporte público y el tiempo estimado de llegada a un destino. Esta herramienta ha transformado la forma en que las personas se orientan, viajan y descubren nuevos lugares.

Su importancia radica en la posibilidad de ofrecer información en tiempo real, gracias a los datos recopilados por millones de usuarios alrededor del mundo. Esto ha permitido a conductores, ciclistas y peatones ahorrar tiempo y planificar mejor sus desplazamientos.

Además, Google Maps se ha convertido en una plataforma esencial para los negocios locales, dado que permite que empresas de todo tipo aparezcan en los resultados de búsqueda con su ubicación exacta, horarios, reseñas y fotografías, lo que incrementa su visibilidad y atrae a más clientes.

Google Maps es utilizado por millones de personas en el mundo.
| Foto: NurPhoto via Getty Images

Más allá de estas funciones ampliamente conocidas, existen otras características que suelen pasar desapercibidas, especialmente entre los conductores, quienes a menudo se limitan a las opciones básicas, sin saber que muchas de ellas pueden ayudar a prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial.

Contexto: Así puede solicitar que las fotos de su casa no sean visibles en Google Maps para evitar que ladrones ingresen a robar

Una de ellas es la descarga de mapas sin conexión, una opción fundamental para quienes viajan a zonas rurales o con señal limitada. Esta función garantiza que el usuario reciba indicaciones precisas incluso sin acceso a internet, lo que evita contratiempos durante el trayecto.

Otra herramienta útil es la posibilidad de compartir el viaje con una persona de confianza, quien puede seguir el recorrido en tiempo real. Esto brinda mayor seguridad y tranquilidad, especialmente en trayectos largos o nocturnos.

También destaca el control por voz, que permite recibir indicaciones mediante comandos hablados, manteniendo las manos libres y la atención en la vía. De esta forma, se reducen las distracciones y se disminuye el riesgo de accidentes.

Es posible registrar el lugar de estacionamiento desde la misma aplicación.
| Foto: NurPhoto via Getty Images

Finalmente, en caso de que las indicaciones no sean precisas, el usuario puede utilizar el botón de re-centrar el mapa para volver a ubicar el vehículo y actualizar la orientación de la ruta.

Estas y otras funcionalidades no solo mejoran la experiencia de uso, sino que también contribuyen a una movilidad más segura. En conjunto, convierten a Google Maps en un verdadero aliado para la prevención de accidentes, la eficiencia en los desplazamientos y la protección de la vida de conductores, pasajeros y peatones.

Contexto: El botón que cambia por completo Google Maps, pocos conocen la ‘vista en vivo’ y revoluciona la forma de caminar

