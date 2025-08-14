Así puede solicitar que las fotos de su casa no sean visibles en Google Maps para evitar que ladrones ingresen a robar

Los delincuentes constantemente buscan aprovechar cualquier vulnerabilidad, descuido o oportunidad para cometer delitos, ya sea de forma directa y sin escrúpulos o mediante engaños sofisticados, con el objetivo de actuar sigilosamente y evitar ser descubiertos. Esta estrategia les permite continuar con sus diversos modus operandi.

Si bien la tecnología se ha consolidado como la herramienta principal en la vida cotidiana de los usuarios, ya que depende de ella tanto para aspectos personales como profesionales—como la comunicación, la efectividad en las tareas, el acceso a la información y las actividades recreativas, como ver películas, jugar en línea, escuchar música, entre otras—, también ha abierto la puerta a los ciberdelincuentes. Estos, a través de plataformas populares, buscan oportunidades para llevar a cabo sus delitos, uno de los cuales se realiza mediante Google Maps.

Es relevante señalar que, aunque estas aplicaciones cuentan con estrictas medidas de seguridad para proteger los datos personales de los usuarios, así como una amplia variedad de funciones que permiten un mayor control sobre las cuentas, los criminales encuentran formas de eludir dichas barreras.

Google Maps permite difuminar las imágenes de las casas o de otros lugares por varias razones. | Foto: Anadolu Agency

En este sentido, Google, desde su centro de ayuda, asegura: “Garantizar la seguridad en línea significa proteger tu información y respetar tu privacidad. Por eso, en todos nuestros productos nos enfocamos en mantener tu información segura, tratarla de forma responsable y darte el control. Nuestros equipos trabajan diariamente para garantizar que los productos de Google sean seguros.”

No obstante, los bandidos continúan ideando métodos para burlar las medidas de seguridad. Según el portal Computer Hoy, los criminales no actúan sin un plan previo, sino que estudian todos los detalles para evitar contratiempos y asegurar que el robo se lleve a cabo sin inconvenientes.

Así, mediante la opción Street View de Google Maps, pueden obtener información clave desde el exterior de los domicilios, como la ubicación de puertas, ventanas, accesos, salidas e incluso la presencia de cámaras de seguridad o equipos inteligentes que pudieran obstaculizar su delito.

Sin embargo, es posible prevenir estos riesgos gracias a las funciones de privacidad que Google ofrece. Una de las ventajas que la aplicación proporciona es la opción de pixelar la fachada de una vivienda para ocultar detalles que, a simple vista, podrían ser utilizados por los malhechores.

Los ladrones aprovechan cualquier oportunidad para robar a las personas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para realizar este ajuste, el usuario debe ingresar a Google Maps. Lo más recomendable es hacerlo desde un ordenador para contar con una pantalla más grande. Una vez dentro, se debe ingresar la dirección del inmueble que se desea modificar y visualizar la ubicación en la modalidad Street View, que ofrece imágenes panorámicas de las calles y lugares a nivel mundial.

Luego, como explica el portal Xataka, el siguiente paso es hacer clic en los tres puntos ubicados en la esquina superior izquierda y seleccionar la opción “Notificar un problema”.

En ese momento, se desplegará un menú con un recuadro donde se deberá indicar el problema en cuestión. Es fundamental aprovechar este espacio para detallar la solicitud, explicando que se requiere desenfocar la fachada de la vivienda, especificando las razones, ya sea por la presencia de detalles sensibles o porque se considera que la imagen no es adecuada para estar visible a otros usuarios.