La nueva función de Google que deja personalizar las noticias y permite priorizar los medios favoritos

Google actualizó su ‘Buscador’ para permitir a los usuarios establecer sus fuentes preferidas para informarse, para que sus artículos aparezcan entre las noticias destacadas.

‘Fuentes Preferidas’ es una nueva opción de configuración que permite a los usuarios personalizar la experiencia informativa en el ‘Buscador’, seleccionando la fuente ―ya sea un medio de comunicación o un blog― de la que quieren ver las noticias

Esta novedad mostrará el contenido más reciente de esas fuentes en las noticias destacadas del ‘Buscador’ o en la sección ‘Tus fuentes’, en la parte superior de una búsqueda, como explicó en su blog oficial.

En esta nueva opción, los usuarios podrán buscar manualmente sus fuentes preferidas y seleccionar todas las que quieran, así como modificarlas en cualquier momento. Sus artículos aparecen con más frecuencia siempre que estén relacionados con la búsqueda hecha.

Este lanzamiento se limita por el momento a Estados Unidos e India, y ha estado precedido por una prueba en Labs, donde Google ha aprendido que “la gente valora mucho poder seleccionar diversas fuentes”, y que cuando se les da la posibilidad, más de la mitad seleccionan cuatro o cinco.

Cabe señalar que en 2023, Google introdujo una función que hoy permite a los usuarios introducir imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA) y borradores de texto como punto de partida sobre un tema, directamente en los resultados de búsqueda.

Los usuarios podrán buscar manualmente sus fuentes preferidas y seleccionar todas las que quieran. | Foto: Europa Press

Esta opción de crear imágenes para los resultados de búsqueda con su experiencia de búsqueda generativa (SGE, por sus siglas en inglés) impulsada por IA, facilita situaciones en las que el usuario está buscando una imagen específica, pero “no encuentra exactamente lo que tiene en mente”.

En resumen, para que Google muestre imágenes creadas con inteligencia artificial en sus resultados, basta con que el usuario escriba una breve descripción de lo que quiere ver en la barra de búsqueda. La SGE generará entonces cuatro imágenes diferentes basadas en esa información.

Además, al seleccionar cualquiera de estas imágenes, aparecerá la opción ‘Editar’, que permitirá añadir más detalles a la descripción para afinar el resultado, como modificar el fondo o el entorno de la imagen, hasta obtener exactamente lo que se busca.