WhatsApp: así funciona la herramienta para ocultar chats ‘comprometedores’ en segundos y sin que nadie lo note

WhatsApp se ha consolidado como la plataforma de mensajería instantánea más populares a nivel global, gracias a que ofrece a sus usuarios la posibilidad de intercambiar mensajes de texto, compartir fotos, videos y notas de voz, además de realizar y recibir llamadas y videollamadas.

Dentro de sus funciones se encuentra una herramienta orientada en mantener las conversaciones más sensibles protegidas. Se trata de Chat Lock, diseñada para impedir que terceros accedan a conversaciones privadas.

En esta ilustración fotográfica, se ve el logo de WhatsApp. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los chats bloqueados se almacenan en una carpeta protegida por contraseña o autenticación biométrica, y sus notificaciones omiten el remitente y el contenido del mensaje. Además, la herramienta permite ocultar conversaciones específicas mediante un código secreto, reforzando así la privacidad y ofreciendo un control más personalizado sobre la información sensible que circula dentro de la app.

El llamado Secret Code funciona como una clave digital única que ofrece un nivel adicional de privacidad. A diferencia de otras opciones de seguridad, esta herramienta oculta por completo los chats bloqueados de la vista principal, de modo que solo reaparecen cuando se introduce el código correcto en la barra de búsqueda.

Así, si otra persona accede al dispositivo y revisa WhatsApp, no hallará rastro alguno de esas conversaciones, a menos que conozca la contraseña establecida por el propietario.

¿Cómo activar este código secreto?

Para habilitar el código secreto en WhatsApp, es indispensable contar con la versión más reciente de la aplicación instalada en el dispositivo. El procedimiento es rápido y fácil de realizar.

En primer lugar, debe seleccionar la conversación que quiere resguardar y activar la herramienta Chat Lock utilizando alguno de los métodos de autenticación disponibles, como la huella digital, el reconocimiento facial (Face ID) o el código de desbloqueo del teléfono móvil.

WhatsApp cuenta con una herramienta menos conocida que puede cambiar la forma en que los usuarios gestionan sus conversaciones. | Foto: Getty Images

Posteriormente, el usuario debe dirigirse al apartado de configuración de privacidad y elegir la opción ‘Ocultar chats bloqueados’. En este punto, se establece el código secreto, el cual puede estar compuesto por letras, números, símbolos o incluso emojis, brindando la posibilidad de personalizarlo a gusto.

Una vez creado, acceder a las conversaciones ocultas será tan simple como introducir la clave en la barra de búsqueda de WhatsApp.