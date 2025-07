Paso a paso: esta configuración en WhatsApp le permitirá bloquear y ocultar chats con un código secreto

Paso a paso para activar la función de privacidad en sus conversaciones

El primer paso consiste en ingresar al chat específico que se desea resguardar. Una vez dentro, debe tocar el nombre del contacto o grupo para acceder al menú de configuración. En esta sección encontrará la opción para restringir la conversación, pero el proceso no termina ahí.

La app de mensajería suma privacidad con una función que combina biometría y código secreto.

Cuando se activa la restricción, el chat aparecerá agrupado en una carpeta denominada “chats restringidos”, la cual se muestra al deslizar hacia abajo en la pantalla principal. No obstante, este acceso aún es visible para quienes conozcan la mecánica, por lo que ocultarla por completo requiere pasos adicionales.

Cómo ocultar completamente los chats mediante un código secreto

Allí se habilitará la función de código secreto, una herramienta que permite ocultar por completo la carpeta de chats privados. Este código puede estar compuesto por texto, símbolos o incluso un emoji, y será la única forma de acceder a esa carpeta . Una vez activado, la carpeta no será visible en la interfaz normal de WhatsApp y solo podrá ser encontrada escribiendo dicho código secreto en la barra de búsqueda de la aplicación.

Conversaciones invisibles en WhatsApp ya son una realidad con clave y reconocimiento facial.

Cabe destacar que además de introducir el código, también será necesario validar la identidad del usuario con el sistema de desbloqueo configurado previamente (huella o rostro), en caso de no haberlo hecho, el acceso no será posible. Por este motivo, se recomienda no olvidar bajo ninguna circunstancia el código personalizado, ya que es la única vía para recuperar los chats ocultos.