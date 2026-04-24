Meta simplifica el inicio de sesión en Instagram y Facebook con una nueva actualización: así funcionará su Centro de Cuentas

Meta ha lanzado una actualización de su Centro de cuentas con el objetivo de centralizar y simplificar el inicio de sesión en sus distintas plataformas y dispositivos, incluidas sus gafas inteligentes.

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La compañía dirigida por Mark Zuckerberg busca facilitar la forma en que los usuarios acceden y administran sus perfiles en Instagram, Facebook, Threads y WhatsApp, evitando así tener que iniciar sesión de manera individual en cada servicio.

“Con tantas maneras de crear, aprender y comunicarse, es más importante que nunca contar con una plataforma centralizada y práctica para gestionar las experiencias en todas las aplicaciones”, señaló Meta en un comunicado publicado en su blog.

La actualización se implementará de forma gradual a lo largo del año y permitirá que todas las aplicaciones y dispositivos asociados a un usuario se integren en un único Centro de cuentas. En el caso de WhatsApp, esta función será opcional, ya que los usuarios podrán añadir o retirar su cuenta en cualquier momento, sin que ello afecte la experiencia de uso.

La compañía también ha integrado herramientas para que los padres supervisen las interacciones de sus hijos. Foto: NurPhoto via Getty Images

En cuanto al acceso, Meta ofrecerá la posibilidad de configurar una única contraseña para ingresar a todas sus plataformas y dispositivos. Además, permitirá registrarse en nuevas aplicaciones utilizando la información de cuentas existentes, lo que evita comenzar el proceso desde cero.

La compañía también ha recordado que las claves de acceso representan una alternativa más segura frente a las contraseñas tradicionales, dado que permiten iniciar sesión mediante reconocimiento facial, huella dactilar o la clave del propio dispositivo.

Meta ha actualizado su Centro de cuentas para unificar el inicio de sesión en todas sus plataformas y dispositivos. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con esta actualización, dichas credenciales estarán disponibles en todas las plataformas vinculadas al Centro de cuentas. Asimismo, los sistemas de seguridad operan de forma continua para prevenir y detectar actividades sospechosas en cualquier perfil.

Por otra parte, tras anunciar nuevas funciones de control parental en Facebook e Instagram relacionadas con el uso de inteligencia artificial, Meta también ha simplificado la supervisión de las cuentas administradas dentro del Centro de cuentas, integrando todas estas herramientas en un único panel.

*Con información de Europa Press.