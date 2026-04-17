Threads prepara una de las funciones más pedidas por los usuarios: así será su nueva versión web

Meta está realizando pruebas para incorporar los mensajes directos en la versión web de la red social Threads, junto con una interfaz renovada que facilitará la navegación entre varios ‘feeds’.

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Aunque Threads permite enviar y recibir mensajes directos desde el pasado mes de julio, esta función se encuentra actualmente limitada a la aplicación móvil. No obstante, la compañía trabaja en extender esta característica a la versión web.

“La web es una parte importante de la forma en que nuestros usuarios más activos interactúan con Threads, y vamos a invertir más en este ámbito de cara al futuro”, señaló el director de Threads, Connor Hayes, en una publicación compartida en la propia plataforma.

Meta prueba los mensajes directos en la versión web de Threads

Por el momento, los mensajes directos en la web continúan en desarrollo y no se están probando de forma pública, según explicó Hayes.

Meta reconoce que una parte importante de la interacción en Threads ocurre desde navegadores web. Foto: Getty Images

Junto a su mensaje, el directivo compartió una captura de pantalla en la que se aprecian los cambios que se incorporarán en la interfaz. Entre ellos destaca una barra lateral que incluirá los mensajes directos.

Esta barra lateral integrará, en orden, las secciones ‘Para ti’, ‘Nuevo hilo’, ‘Buscar’, ‘Mensajes’, ‘Actividad’, ‘Perfil’, ‘Estadísticas’ y ‘Guardados’.

Además, para facilitar la navegación entre distintos ‘feeds’, Meta está organizando una sección dentro de esta barra lateral que permitirá acceder a publicaciones de usuarios seguidos, así como a paquetes de inicio con temas y comunidades especializadas, como ‘NBA Threads’, en el que participa Hayes.

El despliegue de los mensajes directos vendrá acompañado de una interfaz renovada. Foto: NurPhoto via Getty Images

Actualmente, la interfaz de Threads se basa en un ‘feed’ general acompañado de cinco botones ubicados a la izquierda: ‘Para ti’, ‘Buscar’, ‘Nuevo hilo’, ‘Actividad’ y ‘Perfil’.

Por ahora, Meta no ha anunciado la fecha de lanzamiento de esta actualización, que también permitirá a los usuarios acceder a estadísticas y contenidos guardados, además de los mensajes directos.

*Con información de Europa Press