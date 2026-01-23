Tecnología

Meta extiende los anuncios publicitarios en Threads a nivel global

La red ya cuenta con más de 400 millones de usuarios activos mensuales.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 6:04 p. m.
Threads
Threads Foto: Getty Images

Meta ha comenzado a extender los anuncios publicitarios en Threads para todos los usuarios a nivel global, impulsados por un sistema de inteligencia artificial (IA) que permitirá personalizar la aparición de anuncios.

La compañía dirigida por Mark Zukerberg ha subrayado el rápido crecimiento que está experimentando Threads que, dos años después de su lanzamiento, ya cuenta con más de 400 millones de usuarios activos mensuales a nivel global, los cuales acuden a la plataforma para compartir sus pensamientos “abiertamente”.

Con una comunidad de usuarios tan extendida, Meta pretende hacer de Threads un espacio donde más personas puedan “descubrir las empresas que les encantan”, así como emplear su plataforma para ayudar a los anunciantes a “lograr los resultados que más les interesan”. Es por ello que ha anunciado que seguirán invirtiendo en nuevos formatos, controles y funciones de anuncios de Threads.

¿Nuevo golpe para Elon Musk? Threads supera a X en usuarios activos diarios en dispositivos móviles

En este marco, tras comenzar a desplegar una pequeña cantidad de anuncios en enero de 2025 para los usuarios de Estados Unidos y Japón, Meta ha anunciado que ha comenzado a extender los anuncios en Threads a nivel global.

Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su blog de Meta, donde ha matizado que, a partir de la próxima semana, ampliarán la publicidad en Threads a todos los mercados globales, mediante un sistema basado en inteligencia artificial que permitirá personalizar la aparición de los anuncios igual que en Facebook o Instagram.

Threads
Threads Foto: Getty Images

La red social de ‘microblogging’ ha detallado igualmente que, desde su lanzamiento inicial el pasado año, han incorporado mejoras en los anuncios para Threads, además de agregar más funciones de seguridad.

Una de estas mejoras es la gestión de cuentas simplificada para los anunciantes, ya que se permite administrar los anuncios o publicar contenido en diferentes plataformas al mismo tiempo, ya sea Threads, Facebook, WhatsApp e Instagram, a través de Meta Business Suite.

Además, la compañía también ha ampliado la verificación independiente, ya disponible en las publicaciones de Facebook e Instagram y en Reels, a la sección de Threads a través de Meta Business Partners. Esto permite asegurar la seguridad e idoneidad de marca para los usuarios de Threads.

Instagram apuesta por la IA para potenciar su algoritmo de recomendaciones: la función que personalizará el contenido en 2026

Por otra parte, los anuncios en Threads ahora ofrecen más formatos, con una relación de aspecto de 4:5, así como formato carrusel. A ello se le suma la capacidad de ejecutar anuncios de aplicaciones y catálogos Advantage+.

Con todo, la compañía ha matizado que la expansión de anuncios en Threads se está llevando a cabo de forma gradual y que la distribución se mantendrá inicialmente baja a medida que se extienda en los próximos meses.

*Con información de Europa Press.

Noticias Destacadas