Instagram apuesta por la IA para potenciar su algoritmo de recomendaciones: la función que personalizará el contenido en 2026

Instagram es una red social que, con el paso de los años, se ha consolidado como una plataforma capaz de conectar a personas de distintas partes del mundo. A través de fotos y videos, los usuarios pueden compartir aspectos de su estilo de vida, sus hobbies o consumir contenido acorde a sus intereses.

Con el tiempo, la aplicación ha evolucionado y ha incorporado diversas transformaciones que los usuarios han ido adoptando de manera progresiva. Una de las más recientes está relacionada con la inclusión de nuevas funciones y herramientas diseñadas para ofrecer una experiencia cada vez más personalizada.

Es en este contexto donde el algoritmo cumple un papel clave. La compañía anunció que ya ha comenzado a desplegar su nueva función llamada ‘Tu algoritmo’ para todos los usuarios de habla inglesa a nivel global. Esta herramienta busca personalizar el sistema de recomendaciones en Reels, además de permitir a los usuarios escoger hasta tres temas de interés principal de cara a 2026.

Con el paso del tiempo, la plataforma ha incorporado cambios y nuevas funciones que los usuarios han ido adoptando gradualmente. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La red social, propiedad de Meta, ya había adelantado el pasado mes de diciembre el lanzamiento de esta función, con la que los usuarios pueden ajustar el algoritmo de recomendación para definir los temas sobre los que desean ver más o menos sugerencias en el apartado de Reels, apoyándose en el uso de inteligencia artificial (IA).

Ahora, Meta ha comenzado a habilitar esta opción de forma gradual para los usuarios de habla inglesa, quienes podrán modificar su algoritmo desde la sección de ajustes de Reels, añadiendo o eliminando temas según sus preferencias.

En concreto, la función ‘Tu algoritmo’ permite visualizar una lista de temas que la IA ha identificado a partir de la actividad del usuario —como deportes, películas de terror, pintura o música pop— para seleccionar aquellos que se quieren ver con mayor frecuencia o descartar los que resultan menos atractivos.

Así lo explicó el responsable de Instagram, Adam Mosseri, en una publicación en Threads, donde además señaló que los usuarios con acceso a esta herramienta podrán elegir tres temas que deseen encontrar de manera recurrente en la plataforma durante 2026.

Meta anunció el despliegue de la función ‘Tu algoritmo’ para usuarios de habla inglesa. Foto: Getty Images

“Como es inicio de año, por tiempo limitado también puedes indicarle a tu algoritmo los tres intereses principales que quieres ver más en 2026”, detalló Mosseri.

Cabe aclarar que estas opciones de personalización no permiten controlar la cantidad de publicidad, contenido patrocinado o anuncios que se muestran dentro de la red social.

*Con información de Europa Press