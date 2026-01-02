Tecnología

¿Cómo la IA está cambiando lo que consideramos real en redes? Así busca Instagram destacar el contenido auténtico

Las redes sociales deben adaptarse al aumento de contenidos creados con inteligencia artificial, cada vez más realistas.

Redacción Tecnología
2 de enero de 2026, 12:42 p. m.
Cómo Instagram promueve lo auténtico frente a lo generado por IA. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Las redes sociales deben evolucionar para gestionar el creciente volumen de contenidos generados mediante inteligencia artificial (IA), cada vez más realistas y con mayor capacidad de replicar el trabajo de los creadores de contenido. Según Adam Mosseri, responsable de Instagram, esto implica también identificar los contenidos auténticos y resaltar las señales de autenticidad de los creadores.

“En un mundo de infinita abundancia y dudas infinitas, los creadores que logren mantener la confianza y transmitir autenticidad —siendo reales, transparentes y coherentes— destacarán”, afirmó Mosseri en Threads, al compartir una reflexión sobre inteligencia artificial y autenticidad para celebrar el nuevo año.

Instagram y otras redes sociales enfrentan un momento crucial para destacar el contenido auténtico en medio de la proliferación de materiales generados por IA. Estos no solo multiplican la cantidad de fotos y vídeos que se comparten y consumen, sino que también difuminan e incluso eliminan la línea que separa lo auténtico de lo artificial.

Mujer joven con teléfono celular, concepto de redes sociales.
En los últimos años se ha notado un crecimiento de contenidos generados por IA. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esto se debe a que la IA ha alcanzado un nivel de realismo que le permite replicar con precisión la labor de un creador. Por ello, Mosseri sostiene que “la autenticidad se está convirtiendo rápidamente en un recurso escaso”, aunque asegura que esta situación generará “una mayor demanda de contenido de los creadores, no menos”, ya que solo ellos pueden producirlo.

Además, ante los acabados perfeccionados que ofrece la IA y la tendencia de las compañías de teléfonos de colocar cámaras profesionales al alcance de cualquier usuario, Mosseri anticipa un aumento de la demanda de contenido en bruto:

“En un mundo donde todo se puede perfeccionar, la imperfección se convierte en una señal. La crudeza ya no es solo una preferencia estética: es una prueba, una defensa. Una forma de decir: esto es real porque es imperfecto”, sostiene.

Contenido generado frente a contenido auténtico

Las plataformas sociales también enfrentan un desafío en la gestión del crecimiento de contenidos. Ya se han dado los primeros pasos para identificar aquellos generados por IA, de modo que los usuarios puedan saber a qué se exponen.

No obstante, el directivo señala que la tendencia impulsada por la IA cambiará la manera en que consumimos estos contenidos. “Con el tiempo, pasaremos de asumir que lo que vemos es real por defecto a comenzar con escepticismo cuando veamos multimedia, prestando mucha más atención a quién comparte algo y por qué podría estar haciéndolo”, afirma.

Instagram es una red social y aplicación móvil propiedad de Meta, lanzada en 2010, que se enfoca en compartir fotos y videos de corta duración
Instagram y otras redes sociales deberán evolucionar con herramientas que identifiquen el contenido auténtico. Foto: 123RF

En este contexto, Mosseri considera esencial también identificar el contenido auténtico, algo que será “mucho más práctico” a medida que la IA mejore en la imitación de la realidad. Este proceso, apunta, podría iniciarse con los fabricantes de cámaras, que podrían “firmar criptográficamente las imágenes en el momento de la captura, creando una cadena de custodia”.

Mosseri agrega que este escenario obligará a Instagram a evolucionar, ofreciendo mejores herramientas creativas, tanto tradicionales como basadas en IA, etiquetados más claros del contenido generado por inteligencia artificial, así como la captura de huellas digitales de los contenidos multimedia reales para destacar las señales de credibilidad de los creadores.

*Con información de Europa Press

