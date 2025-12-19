Tecnología

Instagram anuncia un importante cambio en los hashtags para mejorar la visibilidad del contenido: así funcionará la nueva medida

En un entorno tecnológico cada vez más acelerado, Instagram apuesta por ajustes frecuentes para mejorar la experiencia de sus usuarios.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de diciembre de 2025, 12:26 p. m.
Instagram ha comenzado a restringir el número de hashtags por publicación.
Instagram ha comenzado a restringir el número de hashtags por publicación. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram se ha consolidado como una de las redes sociales más influyentes del mundo, no solo por la cantidad de usuarios que la utilizan a diario, sino también por su capacidad para adaptarse a las nuevas formas de comunicación digital.

En un entorno tecnológico que evoluciona de manera acelerada, las actualizaciones constantes de la plataforma se han convertido en un factor clave para mantener su relevancia.

Con este objetivo, la red social busca ahora mejorar la experiencia de los usuarios mediante la limitación del número de hashtags que pueden incluirse en cada publicación. La medida establece un máximo de cinco etiquetas, con el fin de evitar su uso excesivo y optimizar el funcionamiento del sistema de recomendación de contenidos.

En esta ilustración fotográfica, los logotipos de las aplicaciones de redes sociales, Messenger, WeChat, Instagram, WhatsApp, Twitter, MeWe, Telegram, Signal y Facebook se muestran en la pantalla de un iPhone el 13 de enero de 2021 en París, Francia. Desde que WhatsApp anunció un cambio en sus reglas de privacidad, los usuarios se están moviendo a otra mensajería encriptada, 25 millones de usuarios se han unido a la mensajería segura de Telegram en las últimas 72 horas, anunció el martes el fundador ruso Pavel Durov.
Los hashtags permiten organizar y clasificar publicaciones por temas. Foto: Getty Images

Los hashtags son un recurso que permite organizar y categorizar publicaciones en redes sociales mediante el uso del símbolo de la almohadilla (#) seguido de una palabra o frase relacionada con una temática concreta. Gracias a este sistema, los usuarios pueden encontrar con mayor facilidad contenido específico sobre sus intereses.

Tecnología

Facebook limitará esta función para cuentas sin verificación: así funciona la nueva prueba de Meta

Tecnología

Un solo clic a este correo y sus cuentas bancarias quedan vacías: así funciona la estafa digital que preocupa a los expertos

Tecnología

Desactivar esta función en WhatsApp puede evitar que usted sea víctima de estafas y fraudes millonarios en Navidad

Tecnología

Anuncio de Netflix cambiará el mundo de los videojuegos: la condición para poder jugar el próximo Fifa gratis

Tecnología

La ONU tiene vigilado al 3I/ATLAS: la razón por la que el Sistema de Alertas observa con atención al cometa

Tecnología

Científico advirtió que el paso del cometa 3I/ATLAS mañana 19 de diciembre podría ser “decepcionante para la humanidad”

Tecnología

A pocas horas del mayor acercamiento en diciembre de 3I/ATLAS a la Tierra: las 15 anomalías que advirtió el astrofísico Avi Loeb

Tecnología

La forma fácil de borrar el historial de búsquedas de Instagram que recomiendan los expertos

Tecnología

Instagram, ahora también en el televisor: así funciona la nueva experiencia sin usar el celular

Tecnología

Instagram sorprende con una función que por fin pone el algoritmo en manos del usuario

Instagram, ahora también en el televisor: así funciona la nueva experiencia sin usar el celular

Hasta ahora, Instagram permitía añadir tantos hashtags como se considerara necesario. Sin embargo, la plataforma de Meta ha comenzado a restringir su uso a un máximo de cinco por publicación, una decisión que busca priorizar la relevancia sobre la cantidad.

Así lo explicó el director de Instagram, Adam Mosseri, a través de su canal de Consejos de Instagram, donde señaló que, aunque “puede resultar tentador” utilizar más de cinco hashtags, “unas pocas etiquetas bien elegidas funcionan mejor que una larga lista genérica”.

Existen algunas señales que pueden ayudarle a identificar posibles cuentas falsas en Instagram.
Instagram refuerza la idea de que la efectividad de los hashtags depende de su pertinencia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según Mosseri, el sistema de hashtags es más efectivo cuando se emplean términos específicos y directamente relacionados con el contenido de la publicación, en lugar de etiquetas amplias o poco precisas. “La calidad es más importante que la cantidad”, sentenció.

Además, recordó que, si bien los hashtags facilitan la búsqueda de contenidos, no garantizan automáticamente un mayor alcance. Por ello, recomendó a los creadores centrarse en identificar qué tipo de publicaciones conectan mejor con su audiencia para lograr una mayor visibilidad.

*Con información de Europa Press

Mas de Tecnología

IA Facebook

Facebook limitará esta función para cuentas sin verificación: así funciona la nueva prueba de Meta

Las estafas en línea pueden desocupar las cuentas bancarias en segundos.

Un solo clic a este correo y sus cuentas bancarias quedan vacías: así funciona la estafa digital que preocupa a los expertos

Getty Images

Instagram anuncia un importante cambio en los hashtags para mejorar la visibilidad del contenido: así funcionará la nueva medida

Los usuarios deben estar atentos a cada mensaje que les llega por WhatsApp.

Desactivar esta función en WhatsApp puede evitar que usted sea víctima de estafas y fraudes millonarios en Navidad

La plataforma de streaming sumará un título de fútbol a su catálogo como parte de su apuesta por los videojuegos.

Anuncio de Netflix cambiará el mundo de los videojuegos: la condición para poder jugar el próximo Fifa gratis

El interés por 3I/ATLAS se centra en mejorar la precisión con la que se calculan trayectorias cósmicas.

La ONU tiene vigilado al 3I/ATLAS: la razón por la que el Sistema de Alertas observa con atención al cometa

La trayectoria de 3I/ATLAS despertó hipótesis que apuntan a destinos distintos a la Tierra.

Científico advirtió que el paso del cometa 3I/ATLAS mañana 19 de diciembre podría ser “decepcionante para la humanidad”

Las hipótesis del astrofísico Avi Loeb reactivaron el debate sobre la verdadera naturaleza de 3I/ATLAS.

A pocas horas del mayor acercamiento en diciembre de 3I/ATLAS a la Tierra: las 15 anomalías que advirtió el astrofísico Avi Loeb

La nueva apuesta de la compañía apunta a ampliar el uso cotidiano de su inteligencia artificial.

Altman señaló la razón por la que la nueva función de “directorio de aplicaciones” es tan importante para OpenAI

Un objeto procedente del espacio profundo ha puesto en alerta a astrónomos y observadores en distintos países.

¿La humanidad corre peligro con el acercamiento de 3I/Atlas el 19 de diciembre? Esto dicen los científicos

Noticias Destacadas