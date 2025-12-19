Instagram anuncia un importante cambio en los hashtags para mejorar la visibilidad del contenido: así funcionará la nueva medida

Instagram se ha consolidado como una de las redes sociales más influyentes del mundo, no solo por la cantidad de usuarios que la utilizan a diario, sino también por su capacidad para adaptarse a las nuevas formas de comunicación digital.

En un entorno tecnológico que evoluciona de manera acelerada, las actualizaciones constantes de la plataforma se han convertido en un factor clave para mantener su relevancia.

Con este objetivo, la red social busca ahora mejorar la experiencia de los usuarios mediante la limitación del número de hashtags que pueden incluirse en cada publicación. La medida establece un máximo de cinco etiquetas, con el fin de evitar su uso excesivo y optimizar el funcionamiento del sistema de recomendación de contenidos.

Los hashtags permiten organizar y clasificar publicaciones por temas. Foto: Getty Images

Los hashtags son un recurso que permite organizar y categorizar publicaciones en redes sociales mediante el uso del símbolo de la almohadilla (#) seguido de una palabra o frase relacionada con una temática concreta. Gracias a este sistema, los usuarios pueden encontrar con mayor facilidad contenido específico sobre sus intereses.

Hasta ahora, Instagram permitía añadir tantos hashtags como se considerara necesario. Sin embargo, la plataforma de Meta ha comenzado a restringir su uso a un máximo de cinco por publicación, una decisión que busca priorizar la relevancia sobre la cantidad.

Así lo explicó el director de Instagram, Adam Mosseri, a través de su canal de Consejos de Instagram, donde señaló que, aunque “puede resultar tentador” utilizar más de cinco hashtags, “unas pocas etiquetas bien elegidas funcionan mejor que una larga lista genérica”.

Instagram refuerza la idea de que la efectividad de los hashtags depende de su pertinencia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según Mosseri, el sistema de hashtags es más efectivo cuando se emplean términos específicos y directamente relacionados con el contenido de la publicación, en lugar de etiquetas amplias o poco precisas. “La calidad es más importante que la cantidad”, sentenció.

Además, recordó que, si bien los hashtags facilitan la búsqueda de contenidos, no garantizan automáticamente un mayor alcance. Por ello, recomendó a los creadores centrarse en identificar qué tipo de publicaciones conectan mejor con su audiencia para lograr una mayor visibilidad.

*Con información de Europa Press