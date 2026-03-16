Instagram se la juega y presenta nuevas funciones: así cambiarán las fotos y los mensajes dentro de la red social

Meta está probando una nueva función que permitiría a los usuarios añadir enlaces en los pies de foto de las publicaciones en Instagram. Sin embargo, esta opción solo estaría disponible para quienes estén suscritos a Meta Verified.

Hasta ahora, la posibilidad de incluir enlaces dentro de la aplicación está limitada a algunos formatos, como las ‘historias’, los ‘reels’ y la biografía del perfil. Con esta prueba, la compañía busca ampliar esa capacidad también a las publicaciones tradicionales.

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La novedad fue revelada por la creadora de contenido Andrea Valeria, quien compartió en Threads una grabación de pantalla en la que se muestra cómo funciona la herramienta dentro de Instagram. Según explicó, el sistema permite añadir enlaces en los pies de foto, aunque con una restricción. “Aparentemente solo se puede usar diez veces en un mes, según el mensaje que me llegó”, comentó.

En el ejemplo compartido, al final del pie de foto aparece un enlace que dirige a Substack, el cual se abre de la misma manera que ocurre en otros formatos dentro de la aplicación. No obstante, la prueba solo parecía estar disponible en la versión móvil.

Aunque Meta no ha publicado un comunicado oficial sobre esta función, la compañía confirmó al medio Engadget que actualmente está probando la inclusión de enlaces en los pies de foto para los suscriptores de Meta Verified. Por ahora, no ha detallado cuántos usuarios tienen acceso a esta prueba ni cuándo podría lanzarse de forma general.

Estad dos funciones podrían cambiar la manera con que los usuarios interactúan con la red social. Foto: 123RF

Con este tipo de funciones exclusivas, Meta continúa impulsando su estrategia de suscripciones dentro de sus plataformas, que incluye Instagram, WhatsApp y Facebook, con el objetivo de ofrecer una “experiencia premium” a los usuarios que paguen por el servicio.

Sin embargo, esta no es la única novedad relacionada con Instagram. La empresa también anunció que los mensajes protegidos con cifrado de extremo a extremo (E2EE) dejarán de estar disponibles en la plataforma a partir del próximo 8 de mayo. Esto implicará que el contenido de esas conversaciones se eliminará si los usuarios no lo descargan antes.

El cifrado de extremo a extremo es una tecnología utilizada en servicios de mensajería como WhatsApp, Messenger, Signal, X y Telegram. Su función es proteger el contenido de las comunicaciones, de modo que solo el emisor y el receptor puedan acceder a los mensajes.

Instagram es una red social que se ha popularizado en varios países el mundo. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Hasta ahora, esta protección también se aplicaba a ciertas conversaciones en Instagram. Sin embargo, con el cambio anunciado, los mensajes que utilicen este sistema dejarán de estar disponibles desde la fecha indicada. Por esta razón, la compañía recomienda a los usuarios descargar previamente los mensajes, fotos y videos que deseen conservar.

Meta no ha explicado públicamente las razones detrás de esta decisión, aunque ya comenzó a notificar a algunos usuarios a través de la aplicación móvil.

El cifrado de extremo a extremo es considerado una herramienta clave para proteger la privacidad de las comunicaciones. No obstante, en los últimos años también ha sido objeto de debate, ya que algunas autoridades consideran que puede dificultar investigaciones policiales al impedir el acceso a conversaciones vinculadas con delitos como el crimen organizado o la explotación infantil.

*Con información de Europa Press