Tecnología

Instagram se la juega y presenta nuevas funciones: así cambiarán las fotos y los mensajes dentro de la red social

Meta, la compañía líder de esta plataforma, anunció nuevas herramientas con las que busca mejorar la experiencia de los usuarios que navegan allí de forma constante.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
16 de marzo de 2026, 8:09 a. m.
Instagram quiere transformar las publicaciones a través de nuevas herramientas que llegarán pronto.
Instagram quiere transformar las publicaciones a través de nuevas herramientas que llegarán pronto. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Meta está probando una nueva función que permitiría a los usuarios añadir enlaces en los pies de foto de las publicaciones en Instagram. Sin embargo, esta opción solo estaría disponible para quienes estén suscritos a Meta Verified.

Hasta ahora, la posibilidad de incluir enlaces dentro de la aplicación está limitada a algunos formatos, como las ‘historias’, los ‘reels’ y la biografía del perfil. Con esta prueba, la compañía busca ampliar esa capacidad también a las publicaciones tradicionales.

Instagram activa función para padres: estas son las notificaciones que recibirán cuando sus hijos busquen contenido peligroso

La novedad fue revelada por la creadora de contenido Andrea Valeria, quien compartió en Threads una grabación de pantalla en la que se muestra cómo funciona la herramienta dentro de Instagram. Según explicó, el sistema permite añadir enlaces en los pies de foto, aunque con una restricción. “Aparentemente solo se puede usar diez veces en un mes, según el mensaje que me llegó”, comentó.

En el ejemplo compartido, al final del pie de foto aparece un enlace que dirige a Substack, el cual se abre de la misma manera que ocurre en otros formatos dentro de la aplicación. No obstante, la prueba solo parecía estar disponible en la versión móvil.

Tecnología

¿Los imanes en la nevera aumentan el consumo de energía? La verdad sobre este popular objeto decorativo del hogar

Tecnología

Científicos lanzan alerta: identifican al murciélago que podría provocar una nueva epidemia

Tecnología

Alerta por modalidad de estafa con enlaces que llegan por SMS: cómo un simple clic puede dejar sus cuentas bancarias vacías

Tecnología

Cajero automático: la peligrosa modalidad de estafa de la que debe tener cuidado al retirar su dinero

Tecnología

Cómo cargar su celular si se fue la luz: opciones prácticas para mantener batería en emergencias o cortes de energía

Tecnología

Si descargó estas aplicaciones en su televisor, elimínelas de inmediato: delincuentes podrían hackearlo en cuestión de segundos

Tecnología

Diferencias entre Waze y Google Maps con su nueva actualización, ¿con cuál se queda?

Tecnología

Instagram activa función para padres: estas son las notificaciones que recibirán cuando sus hijos busquen contenido peligroso

Tecnología

Instagram emitirá alertas a padres cuando se busquen ciertos contenidos peligrosos en la plataforma

Tecnología

Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: su cuenta de Instagram podría ser hackeada en segundos con solo hacer clic

Aunque Meta no ha publicado un comunicado oficial sobre esta función, la compañía confirmó al medio Engadget que actualmente está probando la inclusión de enlaces en los pies de foto para los suscriptores de Meta Verified. Por ahora, no ha detallado cuántos usuarios tienen acceso a esta prueba ni cuándo podría lanzarse de forma general.

Instagram es una red social y aplicación móvil propiedad de Meta, lanzada en 2010, que se enfoca en compartir fotos y videos de corta duración
Estad dos funciones podrían cambiar la manera con que los usuarios interactúan con la red social. Foto: 123RF

Con este tipo de funciones exclusivas, Meta continúa impulsando su estrategia de suscripciones dentro de sus plataformas, que incluye Instagram, WhatsApp y Facebook, con el objetivo de ofrecer una “experiencia premium” a los usuarios que paguen por el servicio.

Sin embargo, esta no es la única novedad relacionada con Instagram. La empresa también anunció que los mensajes protegidos con cifrado de extremo a extremo (E2EE) dejarán de estar disponibles en la plataforma a partir del próximo 8 de mayo. Esto implicará que el contenido de esas conversaciones se eliminará si los usuarios no lo descargan antes.

El cifrado de extremo a extremo es una tecnología utilizada en servicios de mensajería como WhatsApp, Messenger, Signal, X y Telegram. Su función es proteger el contenido de las comunicaciones, de modo que solo el emisor y el receptor puedan acceder a los mensajes.

Instagram
Instagram es una red social que se ha popularizado en varios países el mundo. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Hasta ahora, esta protección también se aplicaba a ciertas conversaciones en Instagram. Sin embargo, con el cambio anunciado, los mensajes que utilicen este sistema dejarán de estar disponibles desde la fecha indicada. Por esta razón, la compañía recomienda a los usuarios descargar previamente los mensajes, fotos y videos que deseen conservar.

Meta no ha explicado públicamente las razones detrás de esta decisión, aunque ya comenzó a notificar a algunos usuarios a través de la aplicación móvil.

El cifrado de extremo a extremo es considerado una herramienta clave para proteger la privacidad de las comunicaciones. No obstante, en los últimos años también ha sido objeto de debate, ya que algunas autoridades consideran que puede dificultar investigaciones policiales al impedir el acceso a conversaciones vinculadas con delitos como el crimen organizado o la explotación infantil.

*Con información de Europa Press