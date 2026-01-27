Instagram, Facebook y WhatsApp podrían ofrecer pronto funciones exclusivas: deberá cumplir este requisito para acceder a ellas

Meta avanza en el desarrollo de un modelo de suscripciones de pago con funciones exclusivas para Instagram, Facebook y WhatsApp. Esta nueva propuesta incluiría opciones como la creación de listas de audiencias limitadas y el acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA), entre ellas la generación de videos para Vibes.

La compañía ha señalado que estas suscripciones estarán orientadas a impulsar una “mayor productividad y creatividad”, ofreciendo a los usuarios una experiencia premium con funciones especiales y un mayor control sobre la forma en que comparten contenido e interactúan en las plataformas, mientras que las herramientas básicas seguirán siendo gratuitas.

Así lo confirmó Meta en declaraciones a TechCrunch, donde detalló que pondrá a disposición una gama de planes de suscripción, cada uno con beneficios diferenciados según el valor de la cuota. No obstante, la empresa aún no ha especificado cuáles serán exactamente estas funciones exclusivas.

La política ha traslado su escenario de debate a las redes sociales, pero a veces se han convertido en una estrategia de insultos. Foto: El País

En este contexto, el analista de aplicaciones Alessandro Paluzzi adelantó recientemente en una publicación en su cuenta de X que Instagram estaría trabajando en una suscripción que permitiría crear listas de audiencia restringidas, identificar qué cuentas no devuelven el seguimiento o incluso visualizar historias sin que aparezcan como “vistas” para el usuario que las publicó.

Usuarios tendrían que meterse la mano al bolsillo por nueva versión de WhatsApp que se alista para llegar a estos países

Sin embargo, TechCrunch aclaró que este nuevo sistema de suscripciones será independiente de Meta Verified. Desde la compañía explicaron que aprovecharán la experiencia obtenida con este programa para integrar funciones más atractivas dentro de los nuevos planes de pago.

Meta Verified, actualmente, ofrece a determinados usuarios beneficios como la insignia de verificación, soporte prioritario las 24 horas, protección contra la suplantación de identidad y stickers exclusivos. Mientras este servicio está principalmente orientado a creadores de contenido, las nuevas suscripciones apuntan a un público más amplio.

Redes sociales en menores de edad Foto: AFP

Integración de la IA con las suscripciones

A finales de diciembre, Meta adquirió la startup Manus con el objetivo de “desbloquear nuevas oportunidades” a través de su agente autónomo de inteligencia artificial. Ahora, la compañía planea integrar esta tecnología en sus aplicaciones como parte de su estrategia de suscripciones.

Asimismo, busca reforzar otras funciones basadas en IA, como la generación de videos para Vibes y el feed de Meta AI, que mostrará videos verticales al estilo de TikTok, con la diferencia de que todo el contenido será generado mediante inteligencia artificial. Este apartado, además, contará con una suscripción adicional.

*Con información de Europa Press.