Usuarios tendrían que meterse la mano al bolsillo por nueva versión de WhatsApp que se alista para llegar a estos países

Meta anunció en junio del año pasado que introduciría anuncios en Estados y Canales para facilitar la interacción entre usuarios y empresas.

Redacción Tecnología
26 de enero de 2026, 6:06 p. m.
WhatsApp trabaja en una suscripción para eliminar anuncios
WhatsApp trabaja en una suscripción para eliminar anuncios

WhatsApp está trabajando en una nueva opción de suscripción que permitirá a los usuarios utilizar la plataforma sin visualizar publicidad en los Estados y los Canales, ante la llegada de anuncios prevista para este año en Europa.

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, anunció en junio del año pasado que comenzaría a introducir anuncios en los Estados y los Canales con el objetivo de facilitar la interacción entre usuarios y empresas en torno a productos y servicios.

En ese momento, la compañía informó a la Comisión de Protección de Datos (DPC, por sus siglas en inglés) de Irlanda que la publicidad no se desplegaría para los usuarios europeos hasta 2026, con el fin de abordar previamente las preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales.

WhatsApp, una popular aplicación de mensajería, puede estar consumiendo una cantidad significativa de almacenamiento, lo que dificulta la gestión de los recursos del teléfono.
Según WaBetaInfo, el plan estaría disponible únicamente en Europa y Reino Unido, en cumplimiento de sus normativas. Foto: Getty Images

Ahora, la empresa liderada por Mark Zuckerberg estaría desarrollando un plan de suscripción para WhatsApp que permitiría usar la aplicación sin anuncios en Estados y Canales, a cambio de un pago mensual.

Meta extiende los anuncios publicitarios en Threads a nivel global

Así lo han señalado Android Authority y el medio especializado WaBetaInfo, que tras analizar la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android detectaron líneas de código que hacen referencia a esta nueva modalidad de suscripción.

Según WaBetaInfo, este plan estaría disponible únicamente para usuarios de Europa y Reino Unido, en cumplimiento de las normativas locales, y ofrecería la posibilidad de disfrutar de una experiencia sin publicidad.

La suscripción sería totalmente opcional y podría gestionarse desde la pestaña de ‘Actualizaciones’. Una vez activada, WhatsApp mostraría una notificación en la que se detalla que la cancelación puede realizarse desde la tienda de aplicaciones Play Store y que los cambios podrían tardar hasta 15 minutos en reflejarse en los Estados y Canales.

Investigadores en ciberseguridad detectaron una biblioteca que permitía espiar chats y archivos multimedia sin ser visible.
La plataforma trabaja en una nueva modalidad de pago que permitirá a los usuarios usar WhatsApp sin ver publicidad en los Estados y Canales. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En cuanto al precio, WaBetaInfo indica que la suscripción partiría de los 4 euros mensuales. No obstante, Android Authority ha encontrado fragmentos de código que sugieren que el costo podría comenzar desde 1 dólar al mes (aproximadamente 0,84 euros). En uno de los mensajes detectados se lee: “Dado que recientemente has eliminado tu cuenta de WhatsApp del Centro de cuentas, el precio de tu suscripción sin anuncios en Estados y Canales ha disminuido”.

Además, otra notificación analizada por el mismo medio señala que, al modificar la configuración de edad del usuario, la suscripción dejaría de ser necesaria.

Por ahora, no se ha observado la implementación de anuncios en los Estados y Canales de WhatsApp, al menos en España. Tampoco se conocen los detalles definitivos sobre el precio ni el funcionamiento final de esta suscripción, aunque se espera que se trate de una nueva opción disponible próximamente.

*Con información de Europa Press.

