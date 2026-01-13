Tecnología

WhatsApp lanza cuentas secundarias con control parental: así funcionarán las nuevas herramientas para proteger a los menores

La plataforma busca ofrecer una experiencia más segura para los menores de edad, ante el creciente uso de la aplicación.

Redacción Tecnología
13 de enero de 2026, 2:14 p. m.
WhatsApp prepara nuevas herramientas para proteger a los menores.
WhatsApp prepara nuevas herramientas para proteger a los menores. Foto: 123RF

WhatsApp está trabajando en el desarrollo de cuentas secundarias con funciones de control parental, una nueva opción que permitirá a los padres y tutores supervisar y limitar la actividad de los menores en la plataforma. Con esta función, será posible restringir mensajes y llamadas a determinados contactos, gestionar las configuraciones de privacidad y recibir actualizaciones sobre la actividad, sin acceder al contenido de las conversaciones.

Actualmente, las Condiciones del servicio de WhatsApp establecen que los usuarios deben tener al menos 13 años en la Unión Europea para utilizar la aplicación, además de cumplir con la edad mínima exigida en cada país para aceptar sus términos o, en su defecto, contar con la autorización de los padres o tutores legales.

Niños en celular.
El servicio de mensajería busca proteger a los menores que usen la aplicación. Foto: Getty Images

En este contexto, y ante el uso cada vez más frecuente de WhatsApp por parte de menores, la aplicación de mensajería propiedad de Meta está desarrollando una alternativa pensada para ofrecer mayor control y supervisión parental, con el objetivo de garantizar una experiencia más segura.

Alerta en WhatsApp: así puede proteger su cuenta del espionaje digital y los fraudes que amenazan sus datos personales

La iniciativa se centra en la creación de cuentas secundarias vinculadas a un perfil principal, desde el cual los padres podrán administrar determinadas configuraciones e intervenir en la forma en que los menores interactúan en la plataforma.

Entre las funciones previstas se incluye la posibilidad de limitar mensajes y llamadas únicamente a los contactos guardados en el dispositivo, ajustar la privacidad y recibir informes de actividad, aunque sin la opción de leer los mensajes, ya que se mantiene el cifrado de extremo a extremo.

Esta información fue revelada por el medio especializado WaBetaInfo, tras analizar la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.1.30, en la que se detectó que los usuarios podrán crear estas cuentas secundarias con funciones limitadas, enlazadas a una cuenta principal que actuará como administrador.

La nueva funcionalidad resuelve un problema para los usuarios que cambian frecuentemente de dispositivo.
WhatsApp avanza en nuevas funciones para supervisar el uso de menores. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Las cuentas destinadas a menores se vincularán a las de los padres o tutores mediante un enlace específico, lo que permitirá gestionar las comunicaciones y evitar el contacto con usuarios desconocidos, sin invadir la privacidad de las conversaciones personales.

Por el momento, las funciones de control parental continúan en fase de desarrollo y aún no cuentan con una fecha oficial de lanzamiento.

*Con información de Europa Press.

