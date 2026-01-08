WhatsApp revoluciona los chats en 2026: así funcionarán las nuevas etiquetas de miembro y stickers de texto

En la actualidad, la comunicación entre las personas ha experimentado una transformación significativa gracias al avance de la tecnología. Entre las plataformas que mayor impacto han tenido se encuentra WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea que se ha consolidado como un canal esencial para mantener el contacto tanto personal como laboral en todo el mundo.

Su facilidad de uso y la amplia disponibilidad en dispositivos móviles han llevado a que millones de personas la integren en su rutina diaria, convirtiéndola en una herramienta indispensable. No obstante, la plataforma continúa evolucionando mediante actualizaciones constantes que buscan mejorar la experiencia de comunicación, reforzar la seguridad y optimizar la privacidad de los usuarios.

Una nueva actualización que se veía lejana de WhatsApp, ha sido anunciada. Foto: NurPhoto via Getty Images

En este inicio de 2026, WhatsApp ha presentado una serie de novedades enfocadas en potenciar la conexión y la expresión dentro de los chats grupales. Entre las principales incorporaciones se destacan las etiquetas para miembros y los nuevos stickers de texto.

En primer lugar, la aplicación ha implementado las etiquetas de miembro, una función que permite identificar roles y personalizarlos según cada grupo. De esta manera, un mismo usuario puede aparecer como “el papá de Ana” en un chat familiar y como “arquero” en un grupo deportivo, tal como explicó la compañía en un comunicado publicado en su blog oficial.

Asimismo, WhatsApp ahora permite crear stickers de texto de forma más sencilla. Para ello, basta con escribir el texto deseado en la barra de búsqueda. Además, aquellos que estén recién creados pueden añadirse directamente a los paquetes, sin necesidad de enviarlos previamente en un chat.

WhatsApp incorporó la opción de crear stickers a partir de texto de forma sencilla. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por último, la plataforma ha incorporado recordatorios de eventos. A partir de ahora, cuando se crea y comparte un evento en un grupo, es posible configurar alertas personalizadas para los participantes, facilitando la organización y el cumplimiento de compromisos.

Estas novedades se suman a otras funciones que WhatsApp ha lanzado en los últimos años para mejorar la experiencia en las conversaciones grupales, como el envío de archivos de hasta 2 GB, contenido multimedia en alta definición, la opción de compartir pantalla y los chats de audio.

*Con información de Europa Press