Su cuenta de WhatsApp podría desactivarse por estas dos razones: siga estos pasos para evitar perderla de forma definitiva

Los teléfonos contienen datos personales, contraseñas, cuentas, fotografías, videos y conversaciones privadas, especialmente a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

6 de enero de 2026, 5:31 p. m.
WhatsApp cumple un rol fundamental en el día a día
WhatsApp cumple un rol fundamental en el día a día

Una de las situaciones más difíciles por las que puede atravesar una persona es el robo o la pérdida de su teléfono celular. Esto se debe a que, en la actualidad, gran parte de la vida personal y digital se encuentra almacenada en estos dispositivos: datos sensibles, contraseñas, cuentas, fotografías, videos y conversaciones que se mantienen a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Quedarse sin el móvil por este tipo de situaciones no debe tomarse a la ligera. Por el contrario, es fundamental prestar especial atención, ya que en manos de personas inescrupulosas la información contenida en el dispositivo puede ser utilizada para cometer robos de datos, estafas, fraudes y suplantación de identidad, afectando no solo a la víctima directa, sino también a su entorno cercano.

En el caso de WhatsApp, plataforma propiedad de Meta, su papel en la vida cotidiana es fundamental. La aplicación se utiliza para coordinar actividades, organizar eventos, enviar recordatorios y mantener un contacto constante con amigos, familiares y conocidos. Además, muchos usuarios la emplean para gestionar asuntos personales, como confirmar citas médicas, recibir notificaciones de servicios o comunicarse con comercios de interés.

WhatsApp recomienda hacer una copia de seguridad de los chats antes de cambiar de dispositivo o reinstalar la aplicación.
WhatsApp recomienda hacer una copia de seguridad de los chats antes de cambiar de dispositivo o reinstalar la aplicación.

Por esta razón, tomar medidas inmediatas puede ser clave para prevenir la pérdida de información sensible. Una de las acciones disponibles es la desactivación de la cuenta, una medida temporal que permite proteger las conversaciones y los datos almacenados en la aplicación.

CES 2026: así es el primer televisor de 130 pulgadas que busca competir con los celulares, un siglo después de su invención

Este dispositivo podría ser la solución ideal para evitar fallas en la conexión wifi y ampliar su alcance hasta los 500 metros

Los planes más ambiciosos prometidos por Elon Musk que no se cumplieron en 2025

Active esta función de inmediato en su correo electrónico si quiere evitar ser víctima de una peligrosa y avanzada estafa

Astrofísico reaviva debate sobre el cometa 3I/ATLAS: podría ser una sonda controlada por una civilización extraterrestre

Starlink en Venezuela: ¿cómo conectarse al internet satelital de Elon Musk?

Así de sencillo puede hacer que la pantalla de su celular se vea más grande y dé la impresión de estar usando un computador

Haciendo esta configuración en su teléfono Android puede eliminar los molestos anuncios y mejorar el rendimiento de la batería

Si nota esto en su cuenta de WhatsApp, es momento de activar esta función porque podrían estar espiando sus conversaciones

WhatsApp: dónde se guardan los archivos multimedia en Android y cómo acceder a ellos

Este dispositivo podría ser la solución ideal para evitar fallas en la conexión wifi y ampliar su alcance hasta los 500 metros

Aunque muchos usuarios creen que este proceso implica la eliminación inmediata de la cuenta, lo cierto es que la compañía establece un plazo de 30 días antes de borrar la información de manera definitiva.

Cuando una cuenta es desactivada, la plataforma suspende su funcionamiento de forma temporal. Si el usuario no vuelve a registrarla dentro del período establecido, la cuenta se elimina por completo junto con el historial de chats, grupos y datos asociados.

Ante casos de extravío o robo del dispositivo, WhatsApp recomienda contactar de inmediato al proveedor de telefonía móvil para solicitar el bloqueo de la tarjeta SIM. Esta medida impide que terceros puedan acceder a la cuenta desde otro equipo.

Investigadores en ciberseguridad detectaron una biblioteca que permitía espiar chats y archivos multimedia sin ser visible.
El robo o extravío del teléfono móvil representa una experiencia difícil.

Durante el período de desactivación, la cuenta mantiene cierta visibilidad para otros usuarios. Los contactos pueden seguir viendo el perfil asociado al número telefónico, aunque no es posible interactuar con la cuenta mientras permanezca inactiva.

Los mensajes enviados por los contactos tampoco se pierden de forma inmediata. Estos quedan en estado pendiente durante un máximo de 30 días, a la espera de que el usuario reactive su cuenta. Si la reactivación no ocurre dentro de ese plazo, los mensajes no entregados se eliminan automáticamente junto con la cuenta.

