Adiós a los mensajes guardados: WhatsApp prepara una función que eliminará los mensajes automáticamente después de ser leídos

WhatsApp está trabajando en los mensajes temporales que se eliminan automáticamente nada mas leerlos, una novedad que busca aumentar la privacidad en las conversaciones.

Los mensajes temporales son un tipo de configuración para el chat que, si se activa, hace que los mensajes que se comparten en una conversación desaparezcan al cabo de un tiempo predeterminado, que ofrece como opciones: 24 horas, siete días y 90 días.

También cuenta con la posibilidad de enviar imágenes y videos de visualización única, pero es una función que se limita a mensajes individuales, que desaparecen una vez el receptor los ha abierto.

WhatsApp está trabajando en una nueva función. Foto: AFP

La compañía está trabajando para llevar este concepto a los mensajes temporales, es decir, para que entre las opciones temporales predeterminadas también esté disponible la posibilidad de elegir que los mensajes de esa conversación se eliminen después de leerlos, como compartió el portal especializado WABetainfo.

Según explica, si se selecciona la opción de ‘después de leer’, los mensajes se eliminarán automáticamente 15 minutos después de su lectura, y en caso de que no lleguen a leerse, desaparecerán al cabo de 24 horas.

Revise de inmediato si descargó esta aplicación en su celular y elimínela cuanto antes: podría ser víctima de estafas y fraudes

Esta novedad, descubierta en la aplicación beta para Android (2.26.12.2), está actualmente en desarrollo, con la intención que llegue a los usuarios con una próxima actualización.

Aunque, debido a la popularidad de la ‘app’, los estafadores buscan constantemente nuevas formas de obtener información privada. Lo más alarmante es que, en muchos casos, no necesitan recurrir a métodos sofisticados, sino que se aprovechan de funciones que vienen activadas por defecto y que la mayoría de usuarios utiliza sin conocer los posibles peligros, facilitando la llegada de archivos maliciosos y fraudes digitales.

Esta novedad está actualmente en desarrollo, con la intención que llegue a los usuarios con una próxima actualización. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Una de las funciones más utilizadas en WhatsApp, pero también una de las más riesgosas, es la descarga automática de archivos. Esta herramienta, que suele estar activada de forma predeterminada, hace que fotos, videos, audios o documentos recibidos en los chats se almacenen directamente en el celular sin que el usuario tenga que autorizarlo.

*Con información de Europa Press.