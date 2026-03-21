Si WhatsApp solo carga los mensajes al abrir la aplicación, esta es la solución para activar correctamente las notificaciones

WhatsApp se ha consolidado como una herramienta esencial en la comunicación cotidiana, tanto en el ámbito personal como laboral. Sin embargo, algunos usuarios enfrentan una situación incómoda: los mensajes no se reciben en tiempo real y solo aparecen cuando se abre la aplicación. Este fallo podría generar retrasos en la interacción y afectar la fluidez de las conversaciones.

Este problema, aunque común, tiene solución. Lo primero es aprender a identificar sus causas más frecuentes y aplicar ajustes que permitan restablecer el funcionamiento normal de la app, garantizando que las notificaciones lleguen de forma oportuna.

Este fallo podría generar retrasos en la interacción y afectar la fluidez de las conversaciones. Foto: Getty Images

Una de las razones principales suele estar relacionada con la configuración de las notificaciones del dispositivo. En algunos casos, estas pueden estar desactivadas o restringidas sin que el usuario lo note, lo que impide que los mensajes se muestren en pantalla. El resultado es la sensación de que solo se reciben al ingresar a la aplicación.

¿Cómo recibir mensajes en tiempo real?

Para solucionar el problema de no recibir mensajes en WhatsApp hasta abrir la aplicación, existen varias acciones prácticas que pueden aplicarse desde el propio dispositivo. Estas medidas permiten restablecer el flujo normal de notificaciones y evitar retrasos en la comunicación diaria.

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Lo primero es revisar la configuración de notificaciones del teléfono. El usuario debe ingresar al apartado de ‘Aplicaciones’, ubicar ‘WhatsApp’ y confirmar que los avisos estén activados, incluyendo sonidos y alertas. Si estas opciones están deshabilitadas, los mensajes no se mostrarán en pantalla pese a haber sido recibidos.

Otro aspecto clave es verificar la conexión a internet. Una red inestable o restricciones en los datos móviles pueden impedir que la aplicación funcione correctamente en segundo plano. Por ello, recomiendan probar con otra red wifi, comprobar el estado de los datos móviles y asegurarse de que el uso de datos en segundo plano esté permitido.

Si estas opciones están deshabilitadas, los mensajes no se mostrarán en pantalla pese a haber sido recibidos. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

También es importante comprobar si el modo ‘No molestar’ o el ahorro de energía están activos. Estas funciones pueden limitar o bloquear las notificaciones de aplicaciones, afectando directamente la recepción de mensajes. Desactivarlas o ajustar sus permisos permitirá que WhatsApp opere con normalidad incluso sin estar abierto.

Si el problema persiste, se pueden aplicar soluciones adicionales como cerrar sesiones abiertas en otros dispositivos, actualizar la aplicación a su versión más reciente o reinstalarla. Estas acciones ayudan a corregir fallos de sincronización y garantizan un mejor rendimiento del servicio de mensajería.