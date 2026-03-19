¿No encuentra sus fotos en WhatsApp? Esta es la ruta ‘secreta’ para acceder, guardarlas y recuperarlas sin complicaciones

WhatsApp es una de las aplicaciones móviles más populares y utilizadas a nivel mundial. Sin embargo, al momento de encontrar una foto dentro de la plataforma puede resultar complicado en algunas ocasiones, especialmente cuando presenta fallas o cuando el usuario necesita realizar una copia de seguridad de su información.

En este contexto, es importante conocer la ubicación exacta donde se almacenan algunos archivos para acceder a ellos de manera ágil. Tanto en dispositivos Android como en iPhone existen rutas específicas que permiten encontrar las imágenes sin dificultad, siempre que se comprendan las configuraciones básicas del sistema.

Memoria del celular Foto: Getty Images

En términos generales, las fotos y videos que se reciben a través de la aplicación suelen guardarse automáticamente en la memoria del celular o en la galería, dependiendo de los ajustes establecidos. Por ejemplo, en los dispositivos Android, existe la posibilidad de que estos archivos se almacenen en una tarjeta SD si el dispositivo cuenta con ella y la opción está habilitada.

Además, los archivos recibidos suelen almacenarse en la carpeta ‘/WhatsApp/Media/WhatsApp Images’, ubicada en el almacenamiento interno o en una tarjeta SD si está habilitada. A través del explorador de archivos del celular o aplicaciones especializadas, es posible ingresar a esta ruta para visualizar, copiar o trasladar las imágenes fácilmente.

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Dentro de esta carpeta principal se encuentran todas las fotos recibidas, junto con una subcarpeta llamada ‘Sent’, donde se guardan las imágenes enviadas. Además, el usuario tiene la opción de respaldar estos archivos en servicios de almacenamiento en la nube, lo que facilita su conservación y acceso desde otros dispositivos.

En el caso de los equipos iPhone, las imágenes se guardan directamente en la aplicación Fotos, dentro de un álbum identificado como ‘WhatsApp’, además de aparecer en la sección de ‘Recientes’. Si la descarga automática está desactivada, será necesario guardar manualmente cada archivo para evitar que se pierda.

Pero si se elimina un chat sin haber guardado previamente las fotos, estas se perderán de forma definitiva, a menos que exista una copia de seguridad reciente. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Para modificar esta opción, el usuario ingresar a WhatsApp, se dirige a ‘Configuración’ y luego a ‘Chats’, donde podrá activar o desactivar la función ‘Guardar en Fotos’. Esta herramienta también permite ajustar la descarga de imágenes de forma individual en cada conversación o grupo, eligiendo entre guardarlas siempre, nunca o seguir la configuración general establecida.

¿Cómo encontrar las fotos desde la propia aplicación de WhatsApp?

Si las imágenes no aparecen en la memoria del dispositivo, es probable que la aplicación tenga desactivada la opción de guardado automático. En estos casos, los archivos solo estarán disponibles dentro de la conversación en la que fueron enviados, lo que limita su acceso fuera de la app.

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Para encontrarlas con mayor facilidad, el usuario puede ingresar al chat o grupo correspondiente, tocar el nombre de la conversación y dirigirse a la sección ‘Archivos, enlaces y documentos’. Allí se muestra una galería organizada con todo el contenido multimedia compartido, evitando la necesidad de revisar todo el historial de mensajes.

Es importante tener en cuenta que, si se elimina un chat sin haber guardado previamente las fotos, estas se perderán de forma definitiva, a menos que exista una copia de seguridad reciente. Por ello, recomiendan verificar periódicamente la configuración y realizar respaldos de los archivos más importantes.