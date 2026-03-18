¿Cómo detectar aplicaciones falsas o peligrosas en su celular? Preste atención a estas señales para identificarlas en segundos

Los celulares se han convertido en herramientas centrales para la vida diaria: desde operaciones bancarias y compras online hasta el acceso a redes sociales o servicios de entretenimiento. Esta gran cantidad de información y actividades convierte a los dispositivos móviles en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, que distribuyen aplicaciones falsas o maliciosas para robar datos sensibles o dinero.

En este contexto, la compañía de ciberseguridad ESET advirtió que muchas de estas amenazas se distribuyen a través de tiendas de aplicaciones no oficiales o mediante apps que imitan a servicios populares, aprovechando la popularidad de determinadas plataformas para engañar a sus víctimas.

Aunque algunas aplicaciones pueden usarse con fines legales, muchas otras se utilizan con fines maliciosos. Foto: Getty Images

“Las aplicaciones falsas suelen aprovechar la confianza que los usuarios tienen en servicios conocidos para engañarlos y lograr que descarguen software malicioso. Por eso es importante prestar atención a ciertos detalles antes de instalar una app, como quién es el desarrollador, la cantidad de descargas o los permisos que solicita”, explicó el especialista de seguridad de la compañía citada, Mario Micucci.

Señales para identificar aplicaciones móviles falsas

Para ayudar a identificar este tipo de engaños, los expertos han dado a conocer una serie de recomendaciones que permiten detectar aplicaciones móviles falsas antes de instalarlas. Entre las principales sugerencias, destaca la importancia de revisar el nivel de popularidad de la app antes de descargarla. Si se trata de una aplicación supuestamente reconocida, pero registra pocas descargas o no aparece entre las más utilizadas, podría tratarse de una señal de alerta sobre su autenticidad.

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Otro aspecto importante es revisar las opiniones de otros usuarios. Las reseñas pueden revelar problemas, especialmente cuando abundan comentarios negativos o cuando estos resultan muy similares entre sí, lo que podría indicar valoraciones falsas o generadas automáticamente.

También, analizar cuidadosamente el diseño y el logotipo. Las aplicaciones fraudulentas suelen imitar la apariencia de las originales, aunque presentan pequeñas diferencias en colores, tipografías o detalles visuales. Comparar estos elementos con los del sitio oficial puede ayudar a detectar inconsistencias.

El riesgo no está en el celular, sino en apps falsas. Foto: Getty Images

De igual manera, recomiendan verificar si el servicio realmente cuenta con una aplicación oficial. No todas las plataformas disponen de apps móviles, por lo que acudir directamente a la página oficial permite confirmar su existencia y acceder a enlaces seguros de descarga.

Además, el nombre y la descripción de la aplicación ofrecen pistas relevantes. Errores ortográficos, textos confusos o información incoherente pueden evidenciar falta de profesionalismo y generar sospechas sobre su legitimidad.

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A su vez, investigar al desarrollador es otro paso fundamental. Las empresas o creadores confiables suelen tener un historial de aplicaciones y una reputación reconocible, mientras que un perfil desconocido o sin trayectoria puede representar un riesgo.

Finalmente, los expertos advierten que es importante revisar los permisos que solicita la aplicación. Si estos no guardan relación con su funcionamiento —como pedir acceso a funciones innecesarias del dispositivo—, podría tratarse de una app maliciosa que busca obtener información indebida.