Misterio bajo el hielo de la Antártida: las extrañas ondas de radio provenientes del interior que desconciertan a los científicos

Durante más de 20 años, un extraño fenómeno detectado en la Antártida ha mantenido desconcertada a la comunidad científica. Se trata de unas inusuales ondas de radio cuyo origen sigue siendo desconocido, pese a los múltiples estudios y análisis realizados por expertos de distintas áreas.

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Las investigaciones desarrolladas hasta ahora no han logrado explicar con claridad de dónde provienen estas señales. Aunque existen teorías y modelos científicos que intentan dar una respuesta, ninguno ha conseguido ajustarse por completo a las características observadas en los eventos registrados.

El misterio comenzó en 2006, cuando el experimento ANITA, equipado con instrumentos transportados en un globo sobre territorio antártico, captó un breve pulso de radio que aparentemente emergía desde el interior del hielo y no del espacio. Años después, en 2014, el fenómeno volvió a presentarse con similitudes, aunque con diferencias suficientes para generar confusión entre los científicos.

Ilustración de las ondas de radio. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

En un inicio, los investigadores consideraron que las misteriosas señales podían estar relacionadas con neutrinos tau, unas partículas subatómicas extremadamente complejas de detectar debido a su débil interacción con la materia. Sin embargo, tras analizar los datos obtenidos, los científicos concluyeron que las características observadas no coinciden completamente con esa explicación.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la dirección de las ondas de radio. Estas parecían provenir desde unos 30 grados por debajo de la superficie helada de la Antártida, un comportamiento que contradice las predicciones de los modelos.

El descubrimiento generó desconcierto entre los científicos. Foto: Getty Images

Además, aunque el evento registrado en 2014 mostró cierta relación temporal con una supernova cercana, los expertos no lograron encontrar un fenómeno astronómico similar que justificara la señal detectada en 2006.

Con el propósito de obtener respuestas, un grupo internacional de científicos decidió revisar información recopilada por el Observatorio Pierre Auger, ubicado en Argentina y especializado en el estudio de rayos cósmicos de alta energía provenientes del espacio.

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Los investigadores realizaron simulaciones para determinar si fenómenos parecidos a los observados por ANITA podían identificarse en los registros obtenidos entre 2004 y 2018. No obstante, después de examinar la base de datos, no encontraron eventos comparables que ayudaran a confirmar alguna teoría existente.

Aunque no hallar coincidencias podría parecer un retroceso, este resultado permitió reducir varias posibilidades. Los expertos consideran ahora menos probable que los neutrinos sean la causa de las señales, aunque todavía no existen pruebas suficientes para afirmar que se trate de una nueva partícula o forma desconocida de materia.