¿Su nevera consume más energía de lo normal? Este pequeño detalle podría ser la causa

La nevera es uno de los electrodomésticos más indispensables del hogar, ya que permite conservar los alimentos frescos y en buen estado durante más tiempo. Sin embargo, existe un detalle que muchas personas pasan por alto y que podría estar aumentando el consumo de energía, reflejándose en un mayor valor en la factura al final del mes.

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Uno de los aspectos que más dudas genera es si resulta más conveniente mantener la nevera llena o casi vacía. Aunque muchas personas creen que un refrigerador con menos alimentos necesita menos energía para funcionar, la realidad es que el nivel de ocupación no es el único factor que influye en su eficiencia.

Además, según los expertos, la forma en que se organizan los alimentos y el uso diario de la nevera también pueden influir de manera significativa en su consumo de electricidad, lo que podría reflejarse en un mayor o menor gasto en la factura de energía.

El consumo de energía de la nevera puede verse afectado por hábitos cotidianos aparentemente pequeños. Foto: Getty Images

De acuerdo con el sitio web Redes Zone, cuando el interior de la nevera contiene una cantidad adecuada de alimentos y bebidas, estos ayudan a conservar el frío durante más tiempo, facilitando que la temperatura se mantenga estable sin esfuerzos adicionales.

Aunque existe la creencia de que una nevera llena consume más electricidad, porque debe enfriar una mayor cantidad de productos, los expertos indican que ocurre lo contrario. Una vez que los alimentos ya están fríos, actúan como una reserva de temperatura, ayudando a mantener el ambiente interno fresco incluso cuando se abre la puerta.

Aunque siempre conectada, la nevera no siempre es el mayor consumidor por unidad; su impacto depende de su eficiencia y antigüedad, al igual que con otros electrodomésticos. Foto: Tomado de internet

Cada vez que se abre la nevera, parte del aire frío sale y es reemplazado por aire más cálido del exterior. Si el refrigerador está razonablemente lleno, los alimentos reducen ese intercambio de aire, ya que ocupan espacio y dificultan que el calor entre con tanta facilidad. Esto permite que la temperatura se recupere más rápidamente.

Además, los productos refrigerados conservan el frío por un tiempo ayudando a estabilizar la temperatura interna después de cada apertura. Gracias a ello, el motor no necesita trabajar de inmediato a su máxima capacidad para enfriar nuevamente el interior.

No todos los aparatos del hogar tienen un alto impacto en la factura de energía. Foto: Getty Images

Sin embargo, los expertos advierten que tampoco es recomendable llenar la nevera hasta el punto de no dejar espacios libres. El aire frío necesita circular entre los alimentos para distribuir la temperatura de manera uniforme. Si el interior está completamente saturado, algunas zonas podrían enfriarse menos que otras y el equipo tendría que esforzarse más para mantener el rendimiento adecuado.

Otro aspecto que influye directamente en el gasto energético es la forma en que se utiliza la puerta del electrodoméstico. Abrirla con frecuencia o dejarla abierta durante más tiempo del necesario provoca que entre aire caliente, obligando a la nevera a trabajar más para recuperar la temperatura ideal.

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Este hábito cobra aún más importancia durante los días de calor intenso, cuando la diferencia entre la temperatura exterior y la del interior de la nevera es mayor. Por ello, planificar lo que se va a sacar antes de abrir la puerta y cerrarla tan pronto como sea posible son acciones sencillas que pueden contribuir a reducir el consumo de energía.