El sencillo truco de la hoja de papel para comprobar si su nevera está aumentando el consumo de energía en el hogar

Para muchos ciudadanos, una de las prioridades en el hogar es mantener bajo control el gasto del bolsillo. Por ello, suelen adoptar medidas para evitar el aumento del consumo energético debido a malas prácticas, entre ellas el uso inadecuado de electrodomésticos como la nevera.

El botón secreto de la freidora de aire que no está aprovechando y puede cambiar su forma de cocinar

Este aparato resulta esencial para la conservación de los alimentos, garantizando que se mantengan en buen estado y reduciendo el riesgo de intoxicaciones. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes es dejar la puerta abierta, una acción que puede parecer inofensiva, pero que en realidad tiene consecuencias más significativas de lo que suele creerse.

Según los expertos, el primer efecto es el incremento del consumo de energía, dado que el refrigerador debe esforzarse más para compensar la pérdida de frío. Esto se traduce directamente en un mayor gasto eléctrico.

Otro impacto habitual es la alteración de la temperatura interna y el posible deterioro de las comidas. Cuando el aire caliente ingresa al interior del electrodoméstico, se rompe la cadena de frío, lo que compromete la conservación de productos perecederos. Si la puerta permaneció abierta durante varias horas, lo aconsejable es revisar con detenimiento el estado de los alimentos antes de su consumo.

Dejar la puerta abierta es un error común que afecta el consumo de energía. Foto: Getty Images

En este contexto, existe un método sencillo que puede ayudar a detectar fallas en el cierre del electrodoméstico. Según información recopilada por Okdiario, una hoja de papel puede ofrecer más pistas sobre el estado del refrigerador que múltiples alertas, luces o paneles digitales.

Se trata de una prueba casera de fácil aplicación, utilizada incluso por técnicos en electrodomésticos, que permite comprobar en segundos si la puerta del frigorífico sella correctamente.

El procedimiento consiste en colocar una hoja de papel entre la puerta y el marco del refrigerador, cerrarla y tirar suavemente. Si el papel se desliza sin ofrecer resistencia, es señal de que el sellado no es hermético. El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda este tipo de verificaciones para detectar pérdidas de eficiencia en los electrodomésticos.

El refrigerador es fundamental para conservar alimentos y evitar riesgos de intoxicación. Foto: Getty Images

No obstante, no basta con realizar la prueba en un solo punto. Lo ideal es repetirla en diferentes zonas: parte superior, inferior, esquinas y áreas cercanas a las bisagras. Una pequeña fuga en cualquiera de estos puntos puede obligar al compresor a trabajar durante más tiempo, como si el aparato intentara enfriar un espacio con una ventana entreabierta.

El elemento responsable de este sellado es la junta de goma que recubre el contorno de la puerta del frigorífico. Aunque suele pasar desapercibida, cumple una función fundamental: conservar el aire frío en el interior y evitar la entrada de aire caliente.