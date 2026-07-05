Se le ocurrió la respuesta perfecta cuando la discusión ya había terminado: la ciencia explica por qué ocurre este fenómeno

Es probable que en algún momento haya vivido esta situación, ya sea con su pareja, un amigo, un compañero de trabajo o un familiar. Las discusiones hacen parte de las relaciones humanas y suelen surgir por diferencias de opiniones, ideas o puntos de vista. Sin embargo, hay un fenómeno muy común que aparece en medio de estos momentos de tensión: quedarse en blanco y no encontrar la respuesta adecuada.

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Lo más curioso es que, cuando la conversación ya terminó, aparece en la mente esa frase que habría parecido la respuesta perfecta, pero ya es demasiado tarde para decirla. Aunque muchas personas creen que se trata de una simple casualidad, este fenómeno tiene una explicación y hasta un nombre que quizá pocos conocen.

De acuerdo con lo explicado por medios como La Razón, esta situación se conoce como l’esprit de l’escalier o, en español, “el ingenio de la escalera”. La expresión hace referencia a esa sensación de encontrar la réplica ideal solo después de que terminó una discusión, un debate o incluso una entrevista.

La psicología señala que esto ocurre porque, durante una discusión, el cerebro interpreta la situación como un momento de presión o amenaza. Como consecuencia, activa mecanismos que priorizan responder de forma rápida antes que elaborar una contestación ingeniosa o bien estructurada. En ese instante, el córtex prefrontal, la región relacionada con el razonamiento, la creatividad y la toma de decisiones, dispone de menos recursos para procesar la información.

Muchas personas se quedan sin palabras durante una discusión o conversación importante. Foto: Getty Images

Cuando la tensión desaparece, el cerebro recupera la calma y puede analizar la situación con mayor claridad. Es entonces cuando surgen esas respuestas brillantes que, en el momento de la conversación, parecían imposibles de encontrar.

La expresión fue acuñada en el siglo XVIII y se atribuye al filósofo Denis Diderot, quien la utilizó para describir esos argumentos ingeniosos que aparecen cuando el diálogo ya terminó. Según su explicación, la presión y las emociones del momento dificultan pensar con claridad, por lo que las mejores respuestas suelen llegar cuando todo ha pasado.

El fenómeno se conoce como l'esprit de l'escalier o "el ingenio de la escalera". Foto: Getty Images/Cultura RF

En la actualidad, este fenómeno puede presentarse en reuniones de trabajo, exposiciones, entrevistas o conversaciones importantes. Para reducir la posibilidad de quedarse en blanco, los especialistas recomiendan preparar previamente los argumentos, escribir las ideas principales, comprenderlas en lugar de memorizarlas y ensayar antes de enfrentar la conversación. La práctica, además, permite responder con mayor seguridad, confianza y naturalidad.