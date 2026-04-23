Con mensaje a pequeños empresarios Petro respondió críticas por su idea de aumentar nuevamente el salario mínimo: “Le sugiero”

En medio del debate que se abrió en el país por la iniciativa que está pensando el presidente Gustavo Petro de aumentar nuevamente el salario mínimo, el mandatario colombiano le salió al paso a los cuestionamientos que ha recibido esa idea.

¿Petro puede volver a subir el salario mínimo si el Banco de la Republica aumenta las tasas? Ley no se lo pondría fácil

En ese sentido, el jefe de Estado a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, envió un mensaje a los pequeños empresarios, quienes han alertado que ese tipo de decisiones podría afectar el mercado laboral con un alto “riesgo”.

“La Constitución ordena salario vital y móvil y la cumplimos. La facultad es constitucional”, expresó el presidente Gustavo Petro.

Y agregó en el mensaje: “Lo que le sugiero a los pequeños empresarios es propiciar el pacto social que el Gobierno propuso desde el principio para ampliar la producción, el trabajo y la equidad”.

“A la pequeña industria en Colombia le interesan tasas de interés bajas, energía eléctrica baja y demanda mayor por el incremento del ingreso de la sociedad”, anotó el jefe de Estado.

La posibilidad de nuevamente aumentar el salario mínimo en el país, la planteó Petro en la más reciente sesión de consejo de ministros que se llevó a cabo el martes de esta semana.

La propuesta del presidente que se dio a raíz de las tensiones que se registran entre su Gobierno y el Banco de la República por el aumento en 100 puntos básicos de las tasas de interés. Situación que motivó a Petro a ordenar la ruptura de relaciones con el banco emisor.

“Apenas pierda la mayoría el uribismo en la junta directiva del Banco de la República, se acabó. Entonces, en ese tiempo debemos proteger la economía nacional. Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos”, manifestó en esa reunión el presidente Petro.

Gustavo Petro no se ha referido al escándalo revelado por Angie Rodríguez: sus 36 horas de silencio tras la entrevista de SEMANA

Y concluyó con su declaración el jefe de Estado: “Ya sabemos que el crecimiento pequeño, marginal de la inflación en el mes de marzo, se debe a la especulación de Enel, que se compra a sí mismo subiendo 9 % la generación eléctrica. Y el superintendente aquí, no le puedo decir que hable, pero es hora de saber qué pasó con Urrá en el tema de diciembre, que especuló y no soltó el agua para subir el precio del gas”.