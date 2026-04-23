Gustavo Petro no se ha referido al escándalo revelado por Angie Rodríguez: sus 36 horas de silencio tras la entrevista de SEMANA

La entrevista de Angie Rodríguez con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, levantó una enorme polémica en el país. Las palabras de quien fue la mano derecha del primer mandatario volvieron a evidenciar las guerras intestinas y la lucha por el poder dentro de la Casa de Nariño.

Rodríguez aseguró que “en la Casa de Nariño hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo”.

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La hoy directora del Fondo Adaptación dijo de frente que con la entrevista quería enviarle un mensaje a su jefe. “Sé que él me va a escuchar en esta entrevista y de corazón le pido que tome las medidas pertinentes”, dijo.

Aseguró que no quería “suicidarse” y pidió al director de la UNP reforzar su esquema de protección. “Querían aniquilarme de todas las maneras... No confío, no tengo personal, me bloquearon. Hay muchos intereses”, afirmó.

El presidente, sin embargo, ha guardado silencio.

Petro ha hablado de todo tipo de temas desde que Angie Rodríguez narró de manera detallada lo que vivía al interior de su gobierno y la ruptura que había tenido con él. Incluso, cuando se publicó la entrevista de Rodríguez a las 8 de la noche, el presidente estaba en el consejo de ministros televisado.

Desde ese momento, el primer mandatario ha enviado varios trinos. Ninguno con relación al asunto de Rodríguez. Tampoco se conocen decisiones que se hayan tomado al interior del Gobierno por cuenta de sus denuncias.

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Este martes, el presidente escribió sobre el salario mínimo vital, que —advirtió— podía aumentar si el Banco de la República subía las tasas de interés. “La Constitución ordena salario vital y móvil y la cumplimos. La facultad es constitucional. Lo que les sugiero a los pequeños empresarios hacer es propiciar el pacto social que el Gobierno propuso desde el principio para ampliar la producción, el trabajo y la equidad. A la pequeña industria en Colombia le interesa es tasas de interés bajas, energía eléctrica baja y demanda mayor por el incremento del ingreso de la sociedad”, escribió.

El temas de las tasas de interés ha ocupado la mayoría de sus declaraciones. Por ejemplo, respondió a la publicación de El Colombiano que mostraba cómo habían aplaudido a una de las miembros de la junta del Banco de la República: “Es lógico que los dueños de los fondos privados de pensiones aplaudan a Olga Lucía Acosta, miembro de la junta directiva del Banco de la República que votó por alzar la tasa de interés. ¿No ven que solo ganan los banqueros dueños de estos fondos si se alza la tasa de interés?”, manifestó.

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Petro también habló de las acciones de un buque hospital en el Pacífico: “En solo diez días el buque/hospital que pusimos a navegar en el Pacífico ha atendido a 2.600 personas”. Y de la inauguración de “la sede de la Institución universitaria Antonio José Camacho en la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca. Una nueva concepción de la educación universitaria”.

Y hasta recomendó una película de Gavras que “muestra cómo encerraron financieramente al gobierno progresista de Grecia, es lo que intentan en Colombia, y debería ser transmitida en Colombia”.