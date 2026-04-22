El presidente Gustavo Petro desató todo tipo de reacciones después de que advirtiera que si el Banco de la República continúa elevando las tasas de interés, él volvería a incrementar el salario mínimo.

“Apenas pierda la mayoría el uribismo en la junta directiva del Banco de la República, se acabó. Entonces, en ese tiempo debemos proteger la economía nacional. Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos”, dijo.

Las palabras del mandatario desataron todo un debate, pero también algunos sectores políticos aseguraron que detrás de todo pueden haber más motivos que la simple pelea que mantiene con la autoridad monetaria.

Katherine Miranda, representante a la Cámara, se refirió a este tema en sus redes sociales y, en su cuenta de X, señaló que el jefe de Estado y su Gobierno no tendrían ningún problema en hacer esto realidad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la congresista sostuvo que esto lo harían para ganar apoyo en las presidenciales y, además, para tapar las polémicas que han salido en las últimas horas.

“Este Gobierno está tan desesperado y es tan irresponsable, que no es raro que sea capaz de subir nuevamente el salario mínimo antes de elecciones para tapar sus escándalos y romper el techo de un 37 % de Cepeda“, escribió.