Alcaldía de Bogotá abrió convocatoria para entregar computadores gratis: conozca los requisitos que debe cumplir

La tecnología ha avanzado a gran velocidad en los últimos años, convirtiendo el acceso a internet en una herramienta fundamental para estudiar, trabajar, comunicarse y mantenerse informado. Sin embargo, además de una conexión estable, también es indispensable contar con un equipo que permita aprovechar esas oportunidades, como un computador o un celular.
Con ese objetivo, la Alcaldía de Bogotá puso en marcha una nueva entrega gratuita de computadores para ampliar las oportunidades de acceso a la tecnología. El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta en X, donde informó que ya está abierta la convocatoria para entregar 9.700 equipos a los hogares beneficiarios del programa ‘Conexión Social’, que además ya cuentan con internet gratuito.
En Bogotá estamos entregando computadores gratis.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 4, 2026
Sí, leyó bien. Tenemos 9.700 computadores para entregar a los hogares beneficiarios de Conexión Social, que además ya cuentan con internet gratuito.
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La iniciativa busca fortalecer el acceso a las herramientas digitales y reducir la brecha tecnológica, permitiendo que más familias puedan estudiar, trabajar, acceder a servicios y realizar distintos trámites en línea sin salir de casa.
La estrategia es liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en alianza con ETB, para fortalecer el acceso, uso y apropiación de herramientas tecnológicas en familias de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba y Tunjuelito.
Los principales beneficiarios son familias encabezadas por madres cabeza de hogar con niños, niñas y adolescentes matriculados en colegios distritales.
Quienes deseen acceder podrán consultar los requisitos y realizar su inscripción a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social.
“Con ‘Conexión Social’, el programa de la Alcaldía de Bogotá, le estamos llegando con internet gratis a más de 71.000 hogares y seguimos avanzando en la meta de llegar a 100.000. Pero entendemos que muchos hogares no solamente requieren del apoyo de acceso gratuito a internet, sino también de un computador”, explicó el alcalde Galán.
Con corte al 27 de junio de 2026, el programa ya había llevado internet gratuito a 72.329 hogares de nueve localidades de Bogotá, impulsando la inclusión digital y ampliando las oportunidades de desarrollo para miles de familias.