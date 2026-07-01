¿Por qué algunos computadores portátiles tienen un símbolo de candado en un puerto? Función clave de seguridad

Al observar los puertos de un computador portátil, es frecuente encontrar un pequeño orificio alargado, a menudo identificado con el símbolo de un candado. Este espacio no cumple una función estética ni de ventilación, sino que se trata de una ranura de seguridad.

¿Qué significa el símbolo de rayo en los puertos de los computadores portátiles? La función que muchos desaprovechan

Este elemento permite que los dispositivos electrónicos cuenten con un punto de anclaje para evitar sustracciones no autorizadas.

Mecanismo de funcionamiento del sistema de anclaje

El sistema, comúnmente conocido como bloqueo Kensington, opera mediante un cable metálico resistente y un cabezal con cerradura, para asegurar el equipo, se debe introducir el cabezal en la ranura mencionada; una vez encajado, el mecanismo se bloquea mediante una llave de seguridad o una combinación numérica de varios dígitos.

El candado físico que disuade robos principalmente en espacios públicos Foto: Getty Images

El extremo opuesto del cable se debe rodear o fijar a un objeto inamovible, como la estructura de una mesa de oficina, creando así una atadura física que dificulta que el ordenador sea retirado rápidamente del lugar.

Protección de la integridad física y de la información digital

Este candado actúa principalmente como un disuasor para robos oportunistas en espacios públicos como bibliotecas, cafeterías o conferencias.

Si se intenta forzar el bloqueo, lo más probable es que el chasis del dispositivo sufra daños importantes, lo que reduce su valor en el mercado ilícito. Sin embargo, la ventaja fundamental radica en la preservación de la privacidad, ya que al impedir el robo del hardware, también se protege el acceso a la información confidencial y al trabajo almacenado en el disco duro.

Un cable de acero y una cerradura como método de seguridad física (existen diferentes modelos) Foto: Getty Images

Consideraciones sobre compatibilidad y diversidad de dispositivos

No todos los equipos electrónicos integran este puerto de forma estándar, por lo que resulta relevante considerar ciertos aspectos técnicos:

Esta medida de seguridad no es exclusiva de las portátiles; también se integra frecuentemente en monitores, proyectores, computadores de sobremesa e incluso en algunas consolas de videojuegos.

Algo importante es tener en cuenta es que el candado físico no ofrece ninguna protección contra el ingreso digital o el acceso a los archivos.