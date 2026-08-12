¿Es seguro volver a casa después de un sismo? Estas son las señales que debe revisar

Tras un sismo, que una vivienda, oficina o edificio permanezca en pie no significa que sea seguro volver a ocuparlo de inmediato. Grietas, deformaciones, elementos inestables y daños en las redes de servicios pueden advertir sobre posibles afectaciones que deben revisarse antes de ingresar.

Cifras del terremoto en Colombia: así avanza el balance de víctimas y daños en las zonas afectadas

SACS Group recomienda que la primera revisión se realice desde un lugar seguro. Aunque una inspección visual puede ayudar a identificar señales de alerta, esta no reemplaza una evaluación técnica cuando existen daños visibles o dudas sobre la estabilidad del inmueble.

“Después de un sismo no basta con mirar una edificación y concluir que está bien porque continúa en pie. Antes de regresar debemos observar si el movimiento produjo cambios y reconocer las señales que indican que debemos mantenernos fuera”, afirmó Carolina López Pérez, gerente técnica para Latinoamérica de SACS Group.

Estos son cinco aspectos que deben revisarse:

Columnas, vigas y muros estructurales. Grietas importantes, desprendimientos o cambios visibles en estos elementos requieren especial atención. Ante estas señales, se debe evitar ingresar hasta contar con una evaluación competente.

Pisos, muros y forma de la edificación. Hundimientos, inclinaciones, separaciones o deformaciones que no estaban presentes antes del sismo pueden ser indicios de afectación.

Aunque una revisión visual permite detectar algunas señales de alerta, no sustituye una evaluación técnica especializada. Foto: Getty Images

Puertas y ventanas. Si quedan atascadas, dejan de abrir o cerrar normalmente o presentan deformaciones en sus marcos, el cambio debe tomarse como una señal de alerta.

Fachadas, balcones, cubiertas y cielos rasos. Vidrios, revestimientos, tejas y otros elementos pueden quedar inestables y desprenderse incluso después de terminado el movimiento.

Redes de gas, electricidad y agua. Olor a gas, chispas, cables expuestos o fugas de agua son razones para no manipular ni restablecer los servicios hasta recibir apoyo especializado.

La compañía advierte que la ausencia de grietas visibles tampoco garantiza que una edificación esté completamente libre de daños. Algunas afectaciones pueden no ser identificables para personas sin formación técnica.

Por ello, si existen daños, dudas sobre la estabilidad, restricciones de las autoridades o cambios posteriores al sismo, la recomendación es mantenerse fuera y solicitar una valoración especializada.

¿Hay diferencia entre un temblor y un terremoto? El SGC hace importante aclaración en medio de la emergencia que vive Colombia

Una vez autorizado el regreso, tampoco se deben restablecer automáticamente todos los servicios. Es necesario verificar las instalaciones antes de utilizar equipos eléctricos o manipular sistemas de gas.

“Si algo cambió después del sismo o existe incertidumbre sobre las condiciones del inmueble, lo indicado es mantenerse fuera y solicitar la evaluación correspondiente”, concluyó López Pérez.