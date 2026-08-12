Crédito hipotecario: esto es lo que cubre el seguro que paga con la cuota mensual si su vivienda resulta afectada por un terremoto

El valor de los seguros solo suele evidenciarse en el momento en el que ocurren calamidades, y el terremoto que azotó esta semana a Colombia es prueba de ello. Miles de familias en el occidente del país y en el Eje Cafetero se quedaron sin un techo para vivir.

Aunque en Colombia la cultura del aseguramiento sigue siendo baja, quienes adquieren una vivienda mediante un crédito hipotecario están obligadas a contar con pólizas que protegen el inmueble frente a riesgos como incendios y terremotos, de manera similar a lo que ocurre con los vehículos comprados mediante financiación.

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Esos seguros aplican para todos los créditos hipotecarios que hay en Colombia y se suman a las pólizas de hogar que voluntariamente adquieren los propietarios de vivienda. Aunque en ambos casos lo que se cubre es el inmueble, la diferencia está en quién recibe la indemnización.

En los seguros voluntarios de hogar, si la vivienda se destruye por completo o parcialmente, la aseguradora indemniza al propietario. “Una vez analizado el daño y la causa, se mira el valor monetario afectado, se aplica un deducible y se indemniza. En el caso de terremoto, se indemniza lo que esté por encima del 2 % del valor asegurado mínimo, que son dos salarios mínimos mensuales (hoy 3,5 millones de pesos)”, explica una corredora de seguros.

Esos seguros voluntarios tienen además otras coberturas, como asistencias de plomería, cerrajería e incluso pueden cubrir los bienes que hay en el hogar, tanto en caso de terremoto como de robo. También hay pólizas que cubren gastos de arriendo o alojamiento temporal cuando la vivienda asegurada queda inhabitable. No obstante, todas estas coberturas no son automáticas, dependen de los amparos contratados y de sus límites, y entre más cosas se cubran, mayor es el valor del seguro.

En los seguros asociados a créditos hipotecarios, el destinatario de la indemnización depende del saldo pendiente del préstamo. Si, por ejemplo, el deudor ya ha pagado el 80 % del crédito, le corresponde la misma proporción de la indemnización y el 20 por ciento restante será para el banco. Si, por el contrario, apenas ha pagado el 20 %, la entidad financiera recibirá la mayor parte.

En Cali muchos edificios no se derrumbaron, pero quedaron con graves fallas. Foto: Aymer Álvarez

Vale la pena aclarar que, en cualquier caso, al deudor le queda saldada su deuda. Lo que cambia es la proporción de la indemnización que recibe cada parte según el monto que aún esté pendiente por pagar. También es clave tener presente que el valor asegurado del inmueble no es el que costó cuando el crédito fue adquirido, sino su valor comercial actual, lo que puede jugar a favor de los asegurados, dado que la finca raíz usualmente sube de precio con los años.

A esto hay que sumarle los seguros de propiedad horizontal, que están a cargo de las administraciones de los edificios y conjuntos residenciales, y que cubren las zonas comunes, fachadas, escaleras, ascensores, etc. Estos son obligatorios desde 2001, pero, lamentablemente, no todas las unidades residenciales cumplen con ese requisito.

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En cuanto a la forma de reclamar el seguro, en Fasecolda, gremio de los aseguradores, señalan que el primer paso es comunicarse con la aseguradora para reportar lo ocurrido mediante sus líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones, correos electrónicos o puntos de atención.

En el caso de las personas que tuvieron que salir corriendo y no quedaron con copias de las pólizas, pueden consultarlas en el Registro Único de Seguros (RUS), creado por Fasecolda.

Seguros de vivienda 2025 Foto: Fasecolda

Al presentar la reclamación, el asegurado debe describir los daños e informar la fecha y el lugar del evento, los bienes afectados y sus datos de contacto. También es recomendable conservar evidencias, como fotografías o videos de las afectaciones, y evitar hacer reparaciones o desechar los elementos dañados antes de recibir instrucciones de la aseguradora.

Hasta el cierre del año pasado, las primas por seguro de hogar sumaron 325.000 millones de pesos, de los cuales 73.047 millones correspondían a las adquiridas en el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó, los departamentos más golpeados por el sismo del 10 de agosto.