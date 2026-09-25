El crédito seguirá caro: BTG Pactual revisó su proyección de inflación y de tasas de interés

Muchos colombianos suelen pasar la hoja cuando escuchan hablar de tasas de interés del Banco de la República, pero se trata de un tema muy cercano a la ciudadanía.

Lo que hace el emisor cuando aplica un apretón para que la gente deje de consumir de forma desbordada con la tarjeta de crédito termina impactando el bolsillo de los hogares, porque, tarde o temprano, las tasas que aplica el Banco Central llegan a la banca comercial y de ahí a los usuarios del sistema financiero.

Las señales que reciben los analistas, como los de la firma BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina, es que los créditos van a seguir caros.

Los pronósticos de BTG apuntan a que la inflación en diciembre se treparía a 6,80 %, desde los 6,24 % que registró en agosto.

El repunte estaría impulsado por la dinámica del fenómeno de El Niño, dijo Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, quien, además, estima que “cuando estemos en pleno efecto del fenómeno climático, hasta marzo de 2027, la inflación podría estar por encima del 7 %”.

Con el coletazo del evento climático, que ya está presente, y que ahora lo que falta es ver si será fuerte o muy fuerte (las dos únicas opciones que quedan), en 2027 la inflación todavía estaría por encima del 5 %. “En un 5,3 %”, estimó Jalil, cifra lejana a la meta del Banco de la República, que es del 3 %.

Inflación se impulsará por Fenomeno del Niño Foto: Adobe Stock

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