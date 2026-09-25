BBVA eleva de 2,1% a 2,3% su pronóstico de crecimiento para Colombia en 2027

BBVA Research elevó del 2,1 % al 2,3 % su previsión de crecimiento de la economía colombiana para 2027, año en el que, según el informe Situación Colombia, la inversión comenzaría a ganar protagonismo frente al consumo de los hogares y el gasto público.
El equipo de economistas proyecta que el PIB crecerá 2,6 % en 2026, 2,3 % en 2027 y acelerará hasta 3,1 % en 2028.
En este escenario, la inversión fija crecería 7 % en 2027 y 6,4 % en 2028, impulsada por proyectos de infraestructura, construcción, minería, petróleo e inversiones asociadas con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
Sobre esto, Mauricio Hernández-Monsalve, economista de BBVA Research para Colombia señaló:
“Estamos viendo un cambio en la composición del crecimiento. El consumo seguirá avanzando, pero perderá protagonismo frente a una inversión que empieza a recuperar terreno. Este relevo es importante porque permite ampliar la capacidad productiva del país y construir unas bases de crecimiento más sostenibles en el mediano plazo. De hecho, esperamos que el crecimiento se ubique en el 3,1 % en 2028”.
La construcción aparece como uno de los sectores que podría tener mayor dinamismo. BBVA Research estima que la inversión en este sector pasará de crecer 1,3 % en 2026 a 7,7 % en 2027. En vivienda, la inversión podría aumentar 8 % el próximo año, después de una contracción del 1,9 % en 2026.
El consumo de los hogares, por su parte, crecería 2,7 % en 2027, frente al 3 % previsto para 2026, antes de repuntar al 3,5 % en 2028.
La inflación seguirá condicionando el escenario. BBVA Research mantiene en 7 % su previsión para el cierre de 2026 y espera que baje al 5,4 % en 2027 y al 4,1 % en 2028. El primer semestre de 2027 tendría presiones adicionales sobre los precios de alimentos, energía y gas.
En consecuencia, la entidad prevé que el Banco de la República mantenga su tasa de intervención en 12 % hasta el último trimestre de 2027. Posteriormente, proyecta una reducción hasta 11,25 % al cierre de ese año y 8,25 % en diciembre de 2028.
En materia cambiaria, el informe anticipa una depreciación gradual del peso desde la segunda mitad de 2027 y un tipo de cambio promedio cercano a $ 3.350 por dólar en 2028.
El frente fiscal, entretanto, continúa como una de las principales vulnerabilidades. BBVA Research estima un déficit del Gobierno Nacional Central de alrededor del 8,1 % del PIB en 2027 y del 7,1 % en 2028, con deuda pública por encima del 60 % del PIB.
Para el banco, el reto será que la recuperación de la inversión se consolide sin que las presiones fiscales y de inflación terminen limitando el financiamiento y el crecimiento del sector privado.