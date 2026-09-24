Banco Mundial aprueba 200 millones de dólares adicionales para apoyar recuperación tras terremoto en Colombia

El Grupo Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de 200 millones de dólares para apoyar las labores de respuesta y recuperación tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia, informó la entidad este 24 de septiembre de 2026.

Los recursos complementan el préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (Cat DDO), aprobado en febrero de 2025 y ya desembolsado.

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El nuevo financiamiento amplía el apoyo presupuestario para que el país pueda atender a las poblaciones afectadas y responder ante emergencias de gran magnitud.

El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Miguel Gómez Martínez, señaló que el respaldo permitirá disponer de mayores recursos para la atención de las familias afectadas.

“Este financiamiento adicional del Banco Mundial es una muestra de confianza en Colombia y en la capacidad del Gobierno para responder con responsabilidad en momentos difíciles. Agradecemos este respaldo, que nos permitirá contar con mayores recursos para atender a las familias afectadas por el terremoto”, afirmó Gómez.

Miguel Gómez Martínez Ministro de Hacienda y Crédito Público Foto: Guillermo Torres / Semana

De acuerdo con el Grupo Banco Mundial, la operación busca movilizar apoyo presupuestario para las necesidades de reconstrucción posteriores al terremoto y continuar fortaleciendo los sistemas de gestión y financiamiento del riesgo de desastres del país.

“Le permite a Colombia incrementar su capacidad de respuesta financiera. Contribuimos a que los recursos lleguen de manera oportuna a las poblaciones afectadas y a que las instituciones cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar la recuperación”, indicó Juan Martínez Álvarez, representante del Grupo Banco Mundial en Colombia.

Juan Martínez Álvarez, representante del Grupo Banco Mundial en Colombia. Foto: Banco Mundial para Colombia

El Cat DDO es un instrumento de financiamiento contingente que puede activarse después de la ocurrencia de un desastre natural o una emergencia de salud pública. Su objetivo es proporcionar liquidez inmediata al Gobierno para cubrir necesidades de respuesta y recuperación.

Según el organismo internacional, este mecanismo ya había sido utilizado por Colombia para responder a situaciones de crisis relacionadas con el fenómeno de La Niña y la pandemia de COVID-19.