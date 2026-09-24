A un debate de control político en la Comisión Séptima de Senado fue citado el nuevo presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, alrededor de quien se han cuajado críticas.

Al funcionario se le vio casi petrificado ante las preguntas, le pasaba la palabra a su asesora, argumentaba que solo tenía dos días en el cargo y que llegó en un momento “bisagra”, en referencia a la transición, debido al cambio del sistema luego de la decisión de la Corte Constitucional, de establecer fecha para la entrada en vigencia de la reforma pensional.

El momento terminó siendo penoso. Voceros del partido Verde, como Duvalier Villamizar, recordaban que el Gobierno había prometido la entrega de cargos a personal técnico, y más aún, el de Colpensiones, que maneja uno de los temas más sensibles para los colombianos: el aseguramiento para la vejez.

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