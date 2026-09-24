Congreso

Aumentan críticas a nuevo presidente de Colpensiones por su intervención en debate de control político. Estaba petrificado

Un par de senadoras lo defendieron y dijeron que habían visto ministros y funcionarios en el banquillo del Congreso en situación similar. Pidió aplazamiento, pues solo llevaba dos días en el cargo.

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Redacción Economía
24 de septiembre de 2026 a las 12:45 p. m.
Debate de control político a Colpensiones en la Comisión Séptima de Senado.
Debate de control político a Colpensiones en la Comisión Séptima de Senado. Foto: Senado de la República / Youtube

A un debate de control político en la Comisión Séptima de Senado fue citado el nuevo presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, alrededor de quien se han cuajado críticas.

Al funcionario se le vio casi petrificado ante las preguntas, le pasaba la palabra a su asesora, argumentaba que solo tenía dos días en el cargo y que llegó en un momento “bisagra”, en referencia a la transición, debido al cambio del sistema luego de la decisión de la Corte Constitucional, de establecer fecha para la entrada en vigencia de la reforma pensional.

El momento terminó siendo penoso. Voceros del partido Verde, como Duvalier Villamizar, recordaban que el Gobierno había prometido la entrega de cargos a personal técnico, y más aún, el de Colpensiones, que maneja uno de los temas más sensibles para los colombianos: el aseguramiento para la vejez.

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