Fenalco denuncia afectación del comercio por alteración de orden público en Magdalena y La Guajira

Santa Marta quedó en el centro de la crisis de orden público que se desató luego del paro armado decretado por las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tras la muerte de alias “el Cholo”, como resultado de un operativo de la Fuerza Pública.

El efecto sobre la economía no se hace esperar. El gremio de comerciantes Fenalco ya salió a denunciar las graves afectaciones que está teniendo el sector por cuenta de las alteraciones del orden público.

El gremio estima que, de manera preliminar, las pérdidas ascienden a $150.000 millones para el comercio de Santa Marta durante los últimos dos días desde que se iniciaron las situaciones.

Al menos el 95 % de los establecimientos comerciales de Santa Marta permanecieron cerrados.

El temor cunde entre los empresarios de la zona, por lo que Fenalco rechazó los panfletos intimidatorios que han circulado en diferentes ciudades del país y que pretenden impedir la apertura de establecimientos comerciales.

Paro armado en Santa Marta comercio cerrado Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

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