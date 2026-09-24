Terremoto podría restarle hasta 0,7 puntos porcentuales al crecimiento económico de Colombia en 2026

El terremoto registrado en Colombia tendría un impacto sobre el crecimiento económico del país durante 2026. Según un análisis de Alianza, el sismo podría reducir entre 0,31 y 0,71 puntos porcentuales la expansión de la economía frente al escenario previsto antes del evento.

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El documento plantea tres escenarios para el crecimiento económico de Colombia en 2026. El escenario previo al terremoto contemplaba una expansión del 2,7 %, mientras que el escenario amortiguado la ubica en el 2,4 % y el severo en el 2,0 %. De esta manera, el impacto estimado llevaría el crecimiento a un rango de entre el 2,0 % y el 2,4 %.

Uno de los factores considerados es el daño directo sobre los activos físicos de la economía. De acuerdo con estimaciones citadas por Alianza, este daño ascendería a $30 billones, equivalentes a cerca de 1,5 % del PIB. Esta cifra corresponde a edificaciones, vías, redes de energía y agua, puertos y aeropuertos, pero no incluye la producción perdida, los cierres de negocios ni el costo de reconstruir bajo mejores estándares.

Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó recibieron US$4.500 millones en remesas durante 2025, equivalentes al 34,6 % del total nacional. Foto: Getty Images

El análisis señala que los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó representan en conjunto el 14,4 % del PIB nacional potencialmente expuesto. A partir de la relación entre las viviendas afectadas y el peso de las actividades económicas en estos territorios, Alianza estima que el 69 % del efecto del choque se habría concentrado en el sector servicios y el 17 % en las actividades secundarias. Además, el 79 % del impacto se explicaría por las afectaciones en Valle del Cauca y Risaralda.

El escenario base contempla que la asignación del gasto público se mantenga y genere un efecto contracíclico en los departamentos afectados. A esto se sumaría un aporte cercano a 0,2 puntos porcentuales por un aumento en las remesas. Estos departamentos recibieron US$4.500 millones en remesas durante 2025, equivalentes al 34,6 % del total nacional.

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Alianza también compara el episodio con otros terremotos internacionales y concluye que, aunque estos eventos pueden generar daños importantes sobre los activos, su efecto sobre el crecimiento económico suele ser menor y transitorio debido a los esfuerzos de reconstrucción y la respuesta fiscal.