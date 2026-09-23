Bancolombia prevé un 2027 de menor crecimiento y ajustes fiscales

La economía colombiana crecería 2,4 % en 2027, según las nuevas proyecciones de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, que anticipa un año marcado por ajustes fiscales, una inflación todavía elevada y una política monetaria restrictiva.

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La entidad mantuvo su estimación de crecimiento de 2,6 % para 2026 y proyecta una moderación para 2027. El menor impulso del gasto público, un crecimiento más lento del consumo de los hogares y las altas tasas de interés limitarían la actividad. En contraste, la reconstrucción asociada al terremoto y una recuperación de la inversión privada actuarían como contrapesos.

El consumo privado seguiría siendo el principal motor de la demanda interna, aunque su crecimiento pasaría de 2,7 % en 2026 a 2,2 % en 2027, después del dinamismo registrado en los bienes durables durante los últimos años. Este menor ritmo tendría efectos sobre sectores como comercio, transporte, alojamiento y comidas.

A su vez, la inversión fija crecería 4,7 %, impulsada por sectores como infraestructura, construcción y minería. Las remesas continuarían respaldando el ingreso de los hogares, mientras que una menor demanda interna podría contener parcialmente el crecimiento de las importaciones.

Para 2027, Bancolombia estima que la inflación podría superar el 7 % durante el primer semestre. Foto: Adobe Stock

En materia de inflación, Bancolombia elevó su proyección para el cierre de 2026 a 6,7 %. Para 2027 estima que el indicador podría superar el 7 % durante el primer semestre, principalmente por los efectos del fenómeno de El Niño sobre alimentos y precios regulados. Posteriormente, prevé una corrección que llevaría la inflación a 5,5 % al cierre del año.

En este escenario, la tasa de interés de referencia permanecería en 12 % hasta septiembre de 2027. Según la entidad, los recortes comenzarían en el último trimestre del año y llevarían la tasa a 11,5 % en diciembre. Entre los riesgos identificados están el impacto del fenómeno de El Niño, la situación fiscal y factores externos como el conflicto en Medio Oriente.

Sobre las perspectivas fiscales, Bancolombia proyecta un déficit de 7,9 % del PIB en 2027, frente al 7,2 % estimado para 2026. Su escenario contempla un recorte cercano a $30 billones, equivalente a 1,5 % del PIB, mediante medidas de contención y flexibilización del gasto público.

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La entidad también anticipa un déficit de cuenta corriente de 3,2 % del PIB en 2027, frente a 2,5 % en 2026. Para la tasa de cambio, proyecta un promedio de $3.330 por dólar durante el próximo año, respaldado por el diferencial de tasas, las remesas y una baja prima de riesgo, aunque advierte que la situación fiscal seguirá generando volatilidad.

Bancolombia señala que la sostenibilidad de las finanzas públicas requerirá esfuerzos adicionales en eficiencia del recaudo, revisión de beneficios tributarios y optimización del gasto.