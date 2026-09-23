Economía

Cacao colombiano: calidad y transformación, las claves para crecer en el exterior

Exportaciones de cacao colombiano superaron los US$413 millones en 2025

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Redacción Economía
23 de septiembre de 2026 a las 6:54 p. m.
Colombia produce aproximadamente 70.000 toneladas de cacao al año.
Colombia produce aproximadamente 70.000 toneladas de cacao al año. Foto: Getty Images

Colombia se encuentra entre los 10 principales productores de cacao del mundo, con una producción cercana a las 70.000 toneladas anuales, en una industria que supera los 4,7 millones de toneladas al año. Aunque está lejos de los volúmenes de Costa de Marfil, Ghana y Ecuador, el país se ha consolidado por la calidad de su oferta.

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En 2025, Colombia exportó 49.044 toneladas de cacao y sus derivados por US$413,1 millones, un aumento de 56 % en valor frente a 2024. Estados Unidos concentró 37,1% de estas ventas, seguido por mercados como Malasia, México y Costa Rica. La canasta exportadora incluye cacao en grano, manteca de cacao, chocolates y otras preparaciones alimenticias.

Una de las principales fortalezas está en la calidad del grano. El 80 % de las exportaciones colombianas de cacao en grano está clasificado como fino o de aroma, característica asociada con perfiles diferenciados de sabor, diversidad de zonas productoras y procesos de fermentación y secado.

Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, secretario de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila, señaló que “Colombia cuenta con una ventaja muy valiosa, un cacao reconocido por su calidad y por la diversidad de sabores y aromas que puede ofrecer. El siguiente paso es convertir esa fortaleza en más oportunidades para la cadena, con productos que lleguen a mercados especializados no solo por la calidad del grano, sino también por su origen, trazabilidad y transformación. Ahí está una parte importante del potencial que tiene el cacao colombiano para seguir ganando reconocimiento internacional”.

Cultivos de cacao
Santander lidera la producción nacional de cacao con cerca del 41 % del total. Foto: Getty Images

Santander concentra cerca del 41 % de la producción nacional, seguido por Antioquia (11 %), Arauca (10 %), Tolima (6 %) y Meta y Nariño (5 % cada uno). Huila, por su parte, produce cerca de 7.000 toneladas en unas 6.000 hectáreas.

En este departamento, entre enero y noviembre de 2025, se exportaron cerca de 2.100 toneladas por más de US$14 millones. El fortalecimiento de la calidad, la selección de clones y los bajos niveles de cadmio hacen parte de las oportunidades para desarrollar un cacao “origen Huila”.

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El potencial de la cadena también está relacionado con avanzar hacia productos terminados y una mayor transformación del grano. La articulación entre las regiones productoras, los procesos de poscosecha, la calidad y el acceso a mercados especializados aparece como un elemento para generar mayor valor dentro de la industria.

En este contexto, del 1 al 4 de octubre, Neiva será sede de FICCA Huila 2026, encuentro que reunirá a más de 200 expositores, productores, compradores, empresarios y exportadores para generar conexiones comerciales, intercambiar conocimiento y explorar oportunidades de transformación y acceso a nuevos mercados.