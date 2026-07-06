CasaLuker apuesta por la competitividad del cacao colombiano mediante la Mesa Nacional de Trazabilidad

CasaLuker reafirmó su apuesta por el fortalecimiento de la competitividad del cacao colombiano en los mercados internacionales a través de su participación en la Mesa Nacional de Trazabilidad del Cacao (MNTC), una iniciativa que busca consolidar un sistema de información que registre de manera individual a los productores del país y fortalezca la sostenibilidad del sector.

Cacao y café arhuaco aterrizan en Europa: así se impulsan sus exportaciones a los mercados especializados

La compañía destacó que su trabajo en la MNTC hace parte de su compromiso con el desarrollo sostenible, la transparencia y el bienestar de las familias cacaoteras. Además, señaló que esta articulación busca consolidar el liderazgo de Colombia en la producción de cacao sostenible y trazable, facilitando el acceso a mercados con mayores exigencias internacionales.

La Mesa Nacional de Trazabilidad del Cacao, creada en noviembre de 2023, es el principal espacio de coordinación para el desarrollo de proyectos piloto, el intercambio de conocimiento y la definición de estrategias de trazabilidad en la cadena de valor del cacao. Su labor ha cobrado mayor relevancia con la entrada en vigor de normativas internacionales como el Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación (EUDR).

“Para CasaLuker, la trazabilidad no es sólo una exigencia técnica, sino el pilar fundamental que garantiza la confianza en los mercados globales y asegura el futuro de la agricultura en nuestro país”, afirmó Julia Ocampo, vicepresidenta de Abastecimiento de Cacao y Sostenibilidad de la compañía.

Revolución del cacao en Santander. Al sector se le inyectarán más de 30.000 millones de pesos

CasaLuker también hace parte del Comité Directivo de la Mesa, junto con representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Solidaridad Network, Fedecacao, Colcocoa, la industruia nacional (CNCH y CasaLuker) y la Unión Europea, instancia encargada de definir las prioridades, estrategias e iniciativas de trabajo.

Como parte de los avances, la MNTC puso en funcionamiento el Centro de Información de la MNTC, un repositorio virtual que centraliza de forma pública metodologías, guías, mapas, reportes y protocolos relacionados con el sector cacaotero. La meta a futuro es consolidar un Sistema de Información Nacional robusto y confiable que permita posicionar el cacao colombiano como un producto sostenible, libre de deforestación y alineado con los más altos estándares internacionales.