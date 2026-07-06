A través de una gestión que mezcla una operación sólida, el desarrollo de las personas, el fortalecimiento de las comunidades y la conservación de los recursos naturales, Providencia continúa consolidando su estrategia de triple impacto (económico, social y ambiental).

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Los avances de esta gestión, que fueron presentados en su informe de sostenibilidad 2025, se evidenciaron en la dimensión financiera. Providencia registró un valor económico generado de COP 1,17 billones, resultado de la operación enfocada en la eficiencia, la innovación y la generación de valor para sus grupos de interés.

Además, la compañía fortaleció su actividad exportadora al comercializar azúcar y alcohol en 30 mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Australia y México.

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Providencia invirtió más de 25.000 millones en programas de bienestar, educación, desarrollo territorial y conservación ambiental en el Valle del Cauca. De ese total, COP 3.641 millones se destinaron a iniciativas sociales que beneficiaron de manera directa a 7.500 personas en los municipios de El Cerrito, Palmira, Guacarí, Ginebra y Buga.

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Dentro de estos programas, la educación ocupó un lugar central, con el Colegio Providencia ubicándose entre las 40 mejores instituciones educativas del departamento tras obtener un promedio de 328 puntos en las Pruebas Saber 11 de 2025.

La compañía también fortaleció el trabajo con las comunidades mediante la Escuela de Líderes, un programa que certificó a 28 líderes y apoyó la formulación de 10 proyectos enfocados en infraestructura, agricultura regenerativa y recuperación de espacios comunitarios. A su vez, destinó COP 21.827 millones al bienestar de sus 2.993 colaboradores y sus familias, a través de beneficios extralegales, apoyos educativos y programas orientados a mejorar la calidad del empleo.

En cuanto a esto, Angie Riascos, directora de Sostenibilidad de Providencia, afirmó que “en Providencia creemos que hacer empresa también implica asumir un compromiso con el desarrollo de los territorios. Por eso impulsamos iniciativas que fortalecen la educación, el liderazgo comunitario y el bienestar de las personas, convencidos de que el progreso se construye cuando avanzamos juntos”.

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En materia ambiental, Providencia reforzó sus acciones para la conservación de la biodiversidad y el uso eficiente de los recursos naturales. La compañía consolidó el Parque Ecológico Providencia como un corredor estratégico para la protección de ecosistemas en el Valle del Cauca, donde superó la siembra de 400.000 árboles, arbustos y plantas en procesos de restauración del bosque seco tropical y registró 214 especies de flora.

Además, mantuvo una recirculación de agua superior al 97 % en su operación industrial y redujo el consumo de agua superficial y subterránea frente a 2024. Estos resultados hacen parte de una estrategia de sostenibilidad que integra el desempeño económico, social y ambiental, contribuyendo al cumplimiento de 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al avance de 35 metas de la Agenda 2030.