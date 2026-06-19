Ahorrar en impuestos y cuidar el planeta: la apuesta de Colombia por la climatización sostenible

Colombia se ha convertido en el primer país de América Latina en implementar incentivos fiscales para proyectos que empleen tecnologías de aire acondicionado y refrigeración de bajo y ultrabajo impacto climático. El principal objetivo de esta medida impulsada por la empresa Daikin, líder en climatización y refrigeración, es descarbonizar el sector HVAC&R (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y fomentar la eficiencia energética.

Regresa el ranking que mide el impacto social y ambiental de las empresas en Colombia

En el contexto colombiano, el país evoluciona como referente en temas de ambientales en la región, impulsando prácticas como la gestión de residuos y el apoyo a programas gubernamentales para tecnologías de bajo impacto.

Además, la propiedad de equipos de aire acondicionado podría aumentar aproximadamente en un 40 % en América Latina y el Caribe hacia 2030, según la Agencia Internacional de Energía. Teniendo esto en cuenta, la incorporación de equipos eficientes se vuelve fundamental.

En cuanto a los incentivos fiscales, que incluyen exenciones de IVA, deducciones del impuesto de renta y otros beneficios arancelarios establecidos en el marco legal colombiano, los proyectos de climatización deben demostrar umbrales estrictos de eficiencia y carga ambiental mínima para poder acceder a ellos.

Las propuestas para evitar una debacle fiscal: la apuesta es rescatar la inversión, bajar el gasto y recuperar la confianza

De acuerdo con esto, la estrategia global de Daikin, en sintonía con el Acuerdo de París y la Enmienda de Kigali, es acelerar la disponibilidad en el mercado colombiano de soluciones de menor impacto ambiental, permitiendo que las empresas recuperen su inversión mediante los ahorros obtenidos tanto en impuestos como en costos operativos.

“Con este sistema de incentivos fiscales, Colombia marca un precedente en América Latina. Al vincular estrechamente los beneficios tributarios con la adopción de tecnologías de alta eficiencia y refrigerantes de bajo impacto ambiental, el país impulsa un cambio real”, afirmó Linda Miranda, directora de Advocacy and Public Affairs para Daikin Latin America Division.

La novedosa tecnología capaz de generar energía y calor al mismo tiempo: podría reemplazar a los paneles solares tradicionales

Los productos propuestos por la compañía (refrigerantes de nueva generación) se enfocan en tecnologías eficientes y precisas, adaptadas a las necesidades específicas de cada segmento.

Entre ellos se destacan: refrigerante R-32 para residencias y comercios (reduce las emisiones de CO₂ hasta en el 76 % en comparación con refrigerantes convencionales); HFOs para aire acondicionado industrial (alineados con incentivos fiscales); y refrigerantes naturales para refrigeración industrial y comercial (utilizados en cuartos de frío y neveras tanto verticales como horizontales).

Estos incentivos fiscales adoptados por Colombia representan un punto de inflexión no solo a nivel nacional, sino para toda la región, al buscar acelerar la adopción de tecnologías limpias, atraer inversión sostenible y fortalecer la agenda climática del país, al tiempo que abren nuevas oportunidades para un sector en pleno crecimiento.