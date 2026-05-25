La novedosa tecnología capaz de generar energía y calor al mismo tiempo: podría reemplazar a los paneles solares tradicionales

Cada vez más hogares optan por alternativas de energía limpia y renovable que les permitan reducir los costos mensuales. El uso constante de electrodomésticos y aparatos eléctricos influye directamente en el valor de la factura de luz, aumentando el interés por tecnologías más eficientes, económicas y sostenibles.

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Los paneles solares se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan generar electricidad de manera sostenible, ya que esta tecnología ayuda a reducir los costos de energía y disminuir la huella de carbono.

Sin embargo, al igual que otras innovaciones tecnológicas, los paneles solares han ido evolucionando con el paso de los años, dando lugar a nuevas alternativas que comienzan a llamar la atención de los usuarios.

La instalación de paneles solares requiere una planeación previa. Foto: Getty Images

Un grupo de investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard (SEAS), liderado por el laboratorio de Joanna Aizenberg, trabaja en una innovadora tecnología capaz de aprovechar de manera más eficiente la energía solar. El proyecto, presentado en un artículo publicado en la revista PNAS, tiene como objetivo utilizar la luz del sol para generar tanto calor como electricidad.

El sistema se apoya en un proceso automatizado que permite transformar la energía solar en diferentes formas de uso energético. Para ello, los científicos desarrollan un dispositivo basado en el lente de Fresnel, una tecnología diseñada para concentrar la luz de manera eficiente sin ocupar demasiado espacio.

El proyecto tiene como objetivo utilizar la luz del sol para generar tanto calor como electricidad. Foto: Adobe Stock

De acuerdo con el Instituto Salata para el Clima y la Sostenibilidad de Harvard, esta propuesta busca ofrecer soluciones energéticas más prácticas, sostenibles y adaptables no solo a distintos entornos, sino a las necesidades del momento.

El dispositivo desarrollado por los investigadores utiliza un lente de Fresnel, una estructura plana con pequeñas ranuras que permite concentrar la luz solar de manera eficiente sin el tamaño ni el peso de los lentes curvos convencionales. En el interior del sistema existe una cavidad sellada con agua, ubicada debajo de una célula fotovoltaica, donde ocurre el proceso.

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Según explicaron los expertos, cuando la cavidad aumenta su temperatura gracias a la luz solar, el sistema produce electricidad. Por otro lado, al enfriarse por debajo del punto de rocío, el agua se condensa formando una fina capa que modifica las propiedades ópticas del lente y mejora su funcionamiento.

El equipo de investigación destacó que los materiales empleados son simples, de bajo costo y fáciles de escalar, lo que podría facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías solares más accesibles y eficientes.