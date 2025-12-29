La nueva tecnología que podría reemplazar a los paneles solares y reducir drásticamente el consumo de energía

Hoy en día, la producción de energía limpia y renovable se ha vuelto una prioridad para distintos sectores, en especial para los hogares, donde cada vez más familias buscan opciones que les ayuden a disminuir los gastos mensuales. El uso permanente de electrodomésticos y dispositivos eléctricos tiene un impacto directo en la factura de luz, lo que ha impulsado el interés por soluciones más eficientes y sostenibles.

En este contexto, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de alternativas que ya están disponibles en el mercado. Como parte de esta evolución, la empresa canadiense Maxun dio a conocer un sistema solar innovador que combina células de alta eficiencia con un conjunto de lentes y espejos diseñados para concentrar la radiación solar y maximizar su aprovechamiento.

El sistema cuenta con un diseño en forma de pirámide que optimiza la captación de la radiación solar y mejora significativamente su rendimiento. Foto: Maxun

Gracias a su diseño en forma de pirámide y a un sistema de seguimiento de doble eje, esta tecnología logra producir hasta el doble de energía en comparación con los paneles tradicionales. Además, puede instalarse en viviendas y empresas, ya que permite generar electricidad y calor de manera simultánea, contribuyendo a la reducción de costos energéticos y de la huella de carbono.

El funcionamiento de esta tecnología se basa en una estructura piramidal equipada con un sistema de seguimiento solar de doble eje, capaz de adaptarse de forma constante a la posición del Sol.

Los paneles solares deben ser instalados en el techo. Foto: Getty Images

A diferencia de los paneles tradicionales, que operan con un ángulo fijo, el llamado Pyramid-1P ajusta su orientación durante todo el día para aprovechar mejor la radiación, lo que permite aumentar la producción energética en al menos un 50% y alcanzar un rendimiento total hasta 3,5 veces superior gracias al uso de células de alta eficiencia, lentes y espejos que concentran la energía solar de manera precisa.

Uno de los principales beneficios de esta tecnología es la disminución del costo por cada kilovatio producido, ya que el fabricante calcula que puede ser hasta un 30% más económico que los paneles solares tradicionales. Además, en términos ambientales, su implementación también tendría un impacto significativo, al permitir una reducción de hasta el 80% en las emisiones de dióxido de carbono en comparación con los sistemas solares convencionales.