Alemania instala paneles solares flotantes en un lago con un resultado que asombra a expertos

Alemania ha encontrado una solución creativa para uno de los mayores dolores de cabeza de la transición energética en Europa: la falta de espacio en tierra firme.

Este es el histórico avión que voló alrededor del mundo con energía solar y terminó destruido en el mar: funcionó como dron militar

En lugar de ocupar campos de cultivo o zonas boscosas, el país ha comenzado a transformar antiguas canteras inundadas en potentes centros de energía aprovechando la superficie del agua.

El ingenio ante la escasez de terreno

En el continente europeo, instalar grandes parques de paneles solares suele generar conflictos porque compite con la producción de alimentos o la protección de la naturaleza. Por ello, el proyecto desarrollado en la gravera de Starnberg, en la región de Baviera, es tan relevante. Al utilizar un lago artificial se le da un nuevo uso a un espacio industrial que antes no tenía utilidad, evitando así tocar suelos productivos.

Baviera reutiliza un lago artificial para producir energía limpia. Foto: SINN Power

Paneles “de pie”: Una forma distinta de atrapar el sol

Lo que más ha llamado la atención de los expertos es la disposición de los 2.500 paneles instalados por la empresa SINN Power. A diferencia de los que vemos habitualmente en los tejados, que están inclinados, estos se han colocado de forma vertical (es decir, “de pie”).

Esta posición estratégica permite captar la luz solar tanto cuando sale por la mañana como cuando se pone al atardecer, lo que ayuda a producir energía de manera más constante durante todo el día.

Además, para que la estructura no se dañe con el viento o las tormentas, cuenta con un sistema de estabilización que actúa de forma similar a la pieza que llevan los barcos bajo el agua para no volcar, garantizando que todo se mantenga firme sobre el oleaje.

Respeto total al ecosistema acuático

Una de las grandes preocupaciones era si cubrir el lago afectaría a los peces y plantas que viven allí.

El proyecto solar alemán mantiene luz y oxígeno para la fauna acuática Foto: SINN Power

Los resultados han sido muy positivos:

Luz y oxígeno: De acuerdo con Heraldo de México, solo se ha cubierto un 4,6% de la superficie, una cifra muy pequeña comparada con el 15% que permite la ley alemana. Esto asegura que el agua siga recibiendo la luz y el oxígeno necesarios para la vida.

De acuerdo con Heraldo de México, solo se ha cubierto un 4,6% de la superficie, una cifra muy pequeña comparada con el 15% que permite la ley alemana. Esto asegura que el agua siga recibiendo la luz y el oxígeno necesarios para la vida. Nuevos refugios: Se ha observado que algunos animales acuáticos están usando las estructuras sumergidas como protección o hogar.

Dado este éxito, Alemania ya estudia llevar este modelo a otras masas de agua e incluso probar su resistencia en el mar. Esta tecnología demostraría la posibilidad de generar energía limpia sin sacrificar el paisaje ni el medio ambiente.