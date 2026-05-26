Científicos anuncian que recibieron una señal extraterrestre: asombrados, aseguran no haber visto nunca algo así

Un equipo internacional de astrónomos ha detectado una emisión de energía sin precedentes proveniente de una galaxia en los confines del espacio, aunque este tipo de señales suelen ser esquivas debido a las enormes distancias, científicos indican que este “mensaje” cósmico ha logrado alcanzar los detectores de la Tierra tras un viaje que pudo haber comenzado cuando el universo no tenía ni la mitad de su edad actual.

Por primera vez en la historia, científicos detectaron una señal de radio emitida por el cometa 3I/Atlas

Se trata de la señal de este tipo más lejana jamás registrada, un hallazgo que ha dejado asombrados a los expertos por su intensidad y origen.

El estruendoso choque que encendió la señal

El estudio presentado en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, indica que el origen de este fenómeno no es una civilización lejana, sino un evento de proporciones catastróficas: la colisión de dos galaxias, pues en el corazón de este caos galáctico, gigantescas nubes de gas se comprimieron con tal fuerza que provocaron una reacción en cadena.

La señal fue señalada por investigadores como un posible "gigamáser". Foto: Getty Images

Este proceso dio lugar a lo que los científicos llaman un “megamáser” de hidroxilo. Para entenderlo de forma sencilla, es como un láser natural gigante que en lugar de emitir luz roja o verde que podemos ver, lanza ráfagas de microondas (ondas de radio) extremadamente potentes a través del vacío.

Un fenómeno que desafía las categorías conocidas

Lo que hizo que este descubrimiento sorprendiera a la comunidad científica es la brillantez extrema de la señal, de acuerdo con los investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, la señal es tan intensa que sugieren que podría pertenecer a una categoría teórica superior denominada “gigamáser”.

“El efecto de lente gravitacional amplificó su señal —un efecto predicho por la teoría de la relatividad general de Einstein— cuando una galaxia cercana desvió y magnificó la luz de un objeto más distante", comenta la investigación.

Este término describe emisiones que son miles de millones de veces más luminosas que los fenómenos similares que solemos observar. Según el astrónomo Thato Manamela, líder de la investigación, es como observar un láser disparado desde el otro extremo del cosmos.

La “lupa” espacial que hizo posible el hallazgo

Detectar la señal de HATLAS J142935.3–002836, el cual es un sistema galáctico remoto a 8.000 millones de años luz normalmente sería una misión imposible, sin embargo, la naturaleza ofreció una ayuda inesperada a través de una lente gravitacional, lo cual permitió ser detectada por el MeerKAT en Sudáfrica.

El telescopio MeerKAT logró captar una señal amplificada por una lente gravitacional. Foto: Wikimedia / A.P.I

Este efecto ocurre cuando una galaxia se interpone exactamente entre la fuente de la señal y la Tierra. La gravedad de esa galaxia intermedia actúa como un telescopio natural, curvando el espacio y amplificando la señal original para que llegue en este caso a la Tierra con mucha más fuerza de la que tendría normalmente.

¿Qué nos enseña este “grito” del pasado?

Este hallazgo no es solo un récord de distancia; es una ventana al pasado profundo del universo.

Los expertos esperan que este sea solo el primero de muchos descubrimientos similares que permitan mapear la evolución del cosmos y de los agujeros negros supermasivos que habitan en él.