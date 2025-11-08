Por primera vez en la historia, científicos detectaron una señal de radio emitida por el cometa 3I/Atlas

Por primera vez en la historia, científicos han logrado detectar una señal de radio emitida por el objeto cósmico 3I/Atlas. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para estudiar cometas que provienen de más allá del sistema solar.

La observación fue posible gracias al radiotelescopio MeerKAT, ubicado en Sudáfrica, que registró las primeras líneas de absorción de moléculas de hidroxilo (OH) emitidas por el cometa.

Una señal inesperada desde el espacio profundo

El 24 de octubre de 2025, MeerKAT apuntó hacia 3I/Atlas cuando se encontraba a muy poca distancia angular del Sol, apenas siete veces el diámetro solar.

Allí, detectó dos líneas de absorción de OH a frecuencias de 1,665 y 1,667 gigahercios, con desplazamientos de velocidad de aproximadamente -15,6 kilómetros por segundo; intentos anteriores realizados el 20 y 28 de septiembre no habían dado resultados.

El radiotelescopio MeerKAT captó emisiones de moléculas de hidroxilo del cometa interestelar 3I/ATLAS. | Foto: Wikimedia / A.P.I

“Esto se debe a que la tasa de calentamiento solar es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, mientras que el enfriamiento superficial es proporcional a la temperatura elevada a la cuarta potencia”, indicaron.

De acuerdo con el profesor Avi Loeb, la configuración de 3I/Atlas respecto a la Tierra permitió que el telescopio midiera con precisión su velocidad relativa, que alcanza unos 98 kilómetros por segundo. Además, la baja temperatura del cometa, de alrededor de 230 kelvin, coincide con el ensanchamiento de las líneas observado, lo que confirma la fiabilidad de la señal.

¿Qué sigue para 3I/Atlas?

“Esta señal de absorción constituye la primera detección de radio de 3I/Atlas”, afirmó Loeb.

Loeb había sugerido semanas atrás que radiotelescopios como MeerKAT podrían rastrear a 3I/Atlas, debido a que su trayectoria coincidía con la dirección de la famosa señal Wow!, detectada en 1977. Hasta ahora, ninguna otra instalación ha registrado emisiones de radio del cometa aparte de la señal de OH.

🚨 First Radio Signal From 3I/ATLAS — The Mystery Deepens 🚨



Something incredible just happened in our skies.



For the first time ever, scientists have picked up a radio signal from the interstellar object 3I/ATLAS — a visitor from beyond our Solar System. 🌌



Using the MeerKAT… pic.twitter.com/Horw9MxqkN — Astronomy Vibes (@AstronomyVibes) November 8, 2025