La Nasa confirmó una de las anomalías más impresionantes del 3I/ATLAS: foto más reciente y clara del cometa

3I/ATLAS sigue siendo un misterio del mundo científico y más ahora que la Nasa confirmó una anomalía que fue señalada por recientes investigaciones.

A pesar de su apariencia inicial de cometa, las nuevas imágenes han confirmado una característica que podría cambiar lo que se sabe sobre este tipo de objetos o al menos del 3I/ATLAS, la ausencia total de una cola visible, incluso tras su paso cercano al Sol.

“No se observa una cola cometaria clara en las imágenes post-perihelio de 3I/ATLAS”, afirmó el profesor.

En la toma del 3I/ATLAS del 5 de noviembre se observa una luz difusa y compacta, con la flecha indicando la posición del Sol. | Foto: Observatorio R. Naves, España

El hallazgo fue resaltado por el astrofísico Avi Loeb, quien desde hace meses viene documentando los comportamientos extraños en el 3I/ATLAS.

De acuerdo con Loeb, las imágenes tomadas el 5 de noviembre de 2025 muestran una fuente de luz compacta y una coma difusa, sin el rastro alargado de polvo y gas que normalmente acompaña a los cometas.

Esto refuerza la idea de que el objeto podría tener un origen distinto al natural, aunque aún no hay pruebas concluyentes.

Loeb comparó las capturas del 3I/ATLAS con fotografías recientes del cometa Lemmon, el cual sí presenta una cola bien definida que apunta en dirección contraria al Sol. Allí la diferencia, señaló, es tan marcada que sugiere que el 3I/ATLAS no se comporta como ningún cometa conocido hasta el momento.

A diferencia del 3I/ATLAS, el cometa Lemmon sí exhibe una cola brillante y extendida, visible en la imagen tomada el 3 de noviembre. | Foto: Observatorio R. Naves, España

“Lemmon presenta una cola cometaria bien definida que apunta en dirección opuesta al Sol, como se esperaba”.

Expectativa por el acercamiento a la Tierra

El profesor de Harvard ha identificado hasta nueve irregularidades en el comportamiento del 3I/ATLAS, siendo esta una de las más destacadas por su singularidad.

En una de sus conclusiones, mencionó que el objeto habría perdido más del 13 % de su masa durante su paso cercano al Sol, algo que en condiciones normales habría producido una gran cola de polvo y gas. Sin embargo, no hay señales de ello, lo que alimenta nuevas teorías sobre su composición y origen.

La ausencia de una cola visible en el 3I/ATLAS ha despertado nuevas teorías sobre su verdadera naturaleza. | Foto: Composición de SEMANA con foto de Observatorio R. Naves, España - imágenes de Getty

Incluso la congresista estadounidense Anna Paulina Luna se involucró en el tema, al enviar una carta oficial a la NASA para solicitar un estudio que evalúe si la sonda Juno podría ser utilizada para analizar más de cerca este visitante interestelar.

En una publicación reciente en la red X, Luna afirmó que la agencia espacial confirmó las observaciones de Loeb y que las imágenes oficiales se publicarán tan pronto como los trámites administrativos lo permitan.

Just had a good conversation with @NASA regarding 3I/Atlas. As soon as the government reopens, they’ll be releasing images/data. Unfortunately, due to beaucratic reasons they cannot until then. Dr. Avi Loeb @GalileoProject1 (@Harvard) was correct in his early analysis of the… — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) November 5, 2025

Asimismo, señaló en su publicación que:

“El Dr. Avi Loeb @GalileoProject1 (@Harvard) tenía razón en su análisis inicial de la cola anómala. La NASA también lo ha notado”.

La Nasa reconoció la existencia de la anomalía en las imágenes obtenidas, lo que ha incrementado la expectativa científica ante el próximo acercamiento del 3I/ATLAS, previsto para el 19 de diciembre de 2025.