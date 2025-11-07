Suscribirse

Ciencia

La Nasa confirmó una de las anomalías más impresionantes del 3I/ATLAS: foto más reciente y clara del cometa

Las nuevas imágenes del 3I/ATLAS revelan un detalle inusual que podría cambiar lo que se creía sobre los cometas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

7 de noviembre de 2025, 11:23 p. m.
La congresista Anna Paulina Luna pidió a la NASA un análisis más profundo del 3I/ATLAS tras la confirmación de su anomalía.
El astrofísico Avi Loeb aseguró que las imágenes recientes del 3I/ATLAS confirman un fenómeno sin precedentes. | Foto: Observatorio R. Naves, España/Getty

3I/ATLAS sigue siendo un misterio del mundo científico y más ahora que la Nasa confirmó una anomalía que fue señalada por recientes investigaciones.

A pesar de su apariencia inicial de cometa, las nuevas imágenes han confirmado una característica que podría cambiar lo que se sabe sobre este tipo de objetos o al menos del 3I/ATLAS, la ausencia total de una cola visible, incluso tras su paso cercano al Sol.

“No se observa una cola cometaria clara en las imágenes post-perihelio de 3I/ATLAS”, afirmó el profesor.

La fotografía obtenida por el Observatorio R. Naves muestra al 3I/ATLAS sin la característica estela de gas y polvo que debería acompañar su trayectoria.
En la toma del 3I/ATLAS del 5 de noviembre se observa una luz difusa y compacta, con la flecha indicando la posición del Sol. | Foto: Observatorio R. Naves, España

El hallazgo fue resaltado por el astrofísico Avi Loeb, quien desde hace meses viene documentando los comportamientos extraños en el 3I/ATLAS.

De acuerdo con Loeb, las imágenes tomadas el 5 de noviembre de 2025 muestran una fuente de luz compacta y una coma difusa, sin el rastro alargado de polvo y gas que normalmente acompaña a los cometas.

Esto refuerza la idea de que el objeto podría tener un origen distinto al natural, aunque aún no hay pruebas concluyentes.

Loeb comparó las capturas del 3I/ATLAS con fotografías recientes del cometa Lemmon, el cual sí presenta una cola bien definida que apunta en dirección contraria al Sol. Allí la diferencia, señaló, es tan marcada que sugiere que el 3I/ATLAS no se comporta como ningún cometa conocido hasta el momento.

En la fotografía del cometa Lemmon, Loeb indica que se ve con claridad la estela de polvo y gas que apunta en dirección opuesta al Sol.
A diferencia del 3I/ATLAS, el cometa Lemmon sí exhibe una cola brillante y extendida, visible en la imagen tomada el 3 de noviembre. | Foto: Observatorio R. Naves, España

“Lemmon presenta una cola cometaria bien definida que apunta en dirección opuesta al Sol, como se esperaba”.

Contexto: Avi Loeb, experto en vida extraterrestre de Harvard, habla de las anomalías de 3I/Atlas: “Estamos jodidos”

Expectativa por el acercamiento a la Tierra

El profesor de Harvard ha identificado hasta nueve irregularidades en el comportamiento del 3I/ATLAS, siendo esta una de las más destacadas por su singularidad.

En una de sus conclusiones, mencionó que el objeto habría perdido más del 13 % de su masa durante su paso cercano al Sol, algo que en condiciones normales habría producido una gran cola de polvo y gas. Sin embargo, no hay señales de ello, lo que alimenta nuevas teorías sobre su composición y origen.

“El píxel más brillante de la imagen HiRISE vale más que mil palabras”, escribió Loeb en su blog.
La ausencia de una cola visible en el 3I/ATLAS ha despertado nuevas teorías sobre su verdadera naturaleza. | Foto: Composición de SEMANA con foto de Observatorio R. Naves, España - imágenes de Getty

Incluso la congresista estadounidense Anna Paulina Luna se involucró en el tema, al enviar una carta oficial a la NASA para solicitar un estudio que evalúe si la sonda Juno podría ser utilizada para analizar más de cerca este visitante interestelar.

En una publicación reciente en la red X, Luna afirmó que la agencia espacial confirmó las observaciones de Loeb y que las imágenes oficiales se publicarán tan pronto como los trámites administrativos lo permitan.

Asimismo, señaló en su publicación que:

“El Dr. Avi Loeb @GalileoProject1 (@Harvard) tenía razón en su análisis inicial de la cola anómala. La NASA también lo ha notado”.

La Nasa reconoció la existencia de la anomalía en las imágenes obtenidas, lo que ha incrementado la expectativa científica ante el próximo acercamiento del 3I/ATLAS, previsto para el 19 de diciembre de 2025.

“Esperemos que 3I/ATLAS no nos traiga sorpresas desagradables en estas fiestas”, dijo en un tono irónico Loeb, quien no descarta que este objeto cambie la forma en que se entiende la presencia de visitantes interestelares en nuestro sistema solar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Descartan presencia de material explosivo en almacén de Falabella tras evacuación del centro comercial Fontanar

2. ¿Hará torneo internacional? La tabla de la reclasificación tras el partido Envigado vs. Millonarios en la Liga Betplay

3. Tormenta en Millonarios no para: Envigado lo sentenció en Liga y sumó otro lesionado

4. Katiuska dio duro mensaje tras ser expulsada del ‘Desafío Siglo XXI’ e hizo fuerte petición

5. ¿Qué piensa Zohran Mamdani, el alcalde “socialista” de Nueva York, sobre Nicolás Maduro? Esto dijo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NASAastrofísicoInvestigaciónFísica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.