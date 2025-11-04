Suscribirse

Avi Loeb critica a la NASA por priorizar a Kim Kardashian sobre la verdad en el caso del cometa 3I/ATLAS

La controversia creció cuando el astrofísico acusó a la NASA de ignorar pedidos formales sobre el 3I/ATLAS.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

4 de noviembre de 2025, 10:19 p. m.
La discusión sobre el 3I/ATLAS tomó un giro mediático tras el cruce entre Avi Loeb y la NASA.
El científico de Harvard puso en duda las prioridades de la NASA frente al misterio del cometa 3I/ATLAS. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y X @KimKardashian

El reconocido astrofísico de Harvard, Avi Loeb, encendió un nuevo debate en la comunidad científica al criticar públicamente a la NASA por lo que considera una falta de prioridades, según Loeb, la agencia espacial respondió con entusiasmo a un mensaje en redes sociales de Kim Kardashian sobre el misterioso objeto 3I/ATLAS, mientras sigue sin atender una solicitud oficial enviada por una congresista estadounidense que pedía transparencia sobre el tema.

Una respuesta a una celebridad, pero no al Congreso

Todo comenzó cuando la empresaria y figura mediática Kim Kardashian escribió en X:

“¡¿Qué se sabe del Atlas 3I?!”.

En cuestión de horas, Sean Duffy, administrador interino de la NASA, contestó directamente:

“¡Excelente pregunta!

Las observaciones de @NASA muestran que este es el tercer cometa interestelar que pasa por nuestro sistema solar. No hay extraterrestres. No representa ninguna amenaza para la vida en la Tierra.

3 = el tercero

I = interestelar, es decir, de más allá de nuestro sistema solar

ATLAS = descubierto por nuestro equipo del Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS).

Nos encanta tu entusiasmo por nuestra misión Artemis a la Luna. ¡Estás oficialmente invitada al lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy!”.

“Si hay tiempo para Kim Kardashian, también lo hay para el pueblo”

El mensaje, acompañado de un tono amistoso y una invitación al lanzamiento de la misión Artemis en el Centro Espacial Kennedy, desató una ola de reacciones, sin embargo, la atención no vino solo del público, sino también de la comunidad científica. Loeb calificó la actitud de la NASA como “Si la NASA tiene tiempo para informar a una celebridad, ciertamente tiene tiempo para responder a un representante electo del pueblo estadounidense”.

Mientras tanto, la congresista Anna Paulina Luna había enviado, días antes, una carta formal a la agencia solicitando la publicación de imágenes y datos espectroscópicos del 3I/ATLAS, tomados por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter entre el 2 y el 3 de octubre de 2025.

Contexto: 3I/ATLAS generó polémica mundial: físicos tienen fuerte discusión por la realidad del posible cometa

La información, según explicó, es esencial para determinar si el objeto es un cometa común o algo que desafía las clasificaciones conocidas. Hasta ahora, la NASA no ha emitido respuesta oficial.

“Estos valiosos datos, con una resolución espacial de 30 kilómetros por píxel, son cruciales, ya que ayudarían a orientar las futuras observaciones de 3I/ATLAS antes de que el objeto abandone nuestro sistema solar”, afirmó Loeb.

Avi Loeb, astrofísico de Harvard.
Avi Loeb, astrofísico de Harvard. | Foto: Wikipedia

A pesar de que el administrador interino Duffy aseguró que “la NASA no tiene nada que ocultar”, las fotografías continúan sin ser divulgadas.

El astrofísico concluyó que: “Deberíamos ser humildes con lo poco que sabemos y sentir curiosidad por 3I/ATLAS, en lugar de insistir en conocer su naturaleza antes de que se compartan y analicen los datos. Los miembros del Congreso y los científicos también merecen una respuesta rápida a sus consultas”.

